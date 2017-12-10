روسيا مستعدة لبيع غاز «يامال» إلى السعودية

سابيتا (رويترز)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده مستعدة لبيع الغاز إلى السعودية بعد أن دشن تحميل أول شحنة من الغاز المسال في مشروع يامال للغاز الطبيعي المسال الذي تقوده شركة نوفاتك في المنطقة القطبية الشمالية.

وروسيا أكبر منتج للغاز في العالم، لكن معظم صادراتها تذهب في خطوط ِأنابيب بدلاً من الغاز الطبيعي المسال الذي يمكن نقله بالسفن، وهي سابع أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال. ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن بوتين قوله لوزير الطاقة السعودي خالد الفالح، الذي حضر مراسم تدشين أول شحنة للغاز المسال من مشروع يامال «اشتروا الغاز منا وادخروا النفط». وقال بوتين «إذا واصلنا العمل بالطريقة التي نعمل بها حالياً، سنتحول من منافسين إلى شركاء. العمل المشترك يعود بالفائدة على الجميع».

وعملت السعودية، أكبر مصدر للنفط في منظمة أوبك، وروسيا معاً في اتفاق بين أوبك ومنتجين آخرين يخفض إنتاج الخام حتى نهاية 2018 لكبح وفرة المعروض العالمي من الخام. وتوصل الرئيس والعاهل السعودي، الذي زار موسكو في أكتوبر الماضي، إلى اتفاقات استثمارية مشتركة قيمتها بضعة مليارات من الدولارات، وهو ما يعطي دفعة للاقتصاد الروسي الذي تضرر بشدة من ضعف أسعار النفط وعقوبات غربية.

وقال ليونيد ميخليسون، أغنى رجل أعمال في روسيا ورئيس نوفاتك التي تملك حصة قدرها 50.1% في مشروع يامال للغاز الطبيعي المسال، إنه ناقش مشاريع للغاز مع مسؤولين سعوديين لكنه لم يذكر تفاصيل، وسيسمح مشروع يامال، الذي تطلب استثمارات بقيمة 27 مليار دولار، لروسيا بتنفيذ خطة لزيادة حصتها في السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال إلى المثلين بحلول 2020 من نحو أربعة بالمئة في الوقت الحالي.