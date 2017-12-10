تجديد الرخص التجارية في عجمان بالرسائل النصية القصيرة

عجمان (الاتحاد)

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان «خدمة التجديد التلقائي للرخص التجارية» التي تسمح للمستثمرين بتجديد الرخص التجارية تلقائياً من خلال الرسائل النصية القصيرة. واعتبر علي عيسى النعيمي مدير عام الدائرة أنّ إطلاق الخدمة يعزز تنافسية عجمان على الخارطة الاستثمارية محلياً وإقليمياً وعالميا.

وأضاف «تمهد الخدمة الجديدة الطريق أمام تبسيط الإجراءات واختصار الوقت والجهد في تجديد الرخص التجارية، والتي تعتبر بمجملها مطلباً ملحاً لتعزيز الجاذبية الاستثمارية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الداعمة لقاعدة التنويع الاقتصادي».وأوضح يعقوب رشيد، مدير إدارة تقنية المعلومات «حرصاً منا على توفير أفضل الخدمات الرقمية للمتعاملين وتلبية تطلعاتهم، فقد تم تطوير خدمة التجديد التلقائي للرخص التجارية بطريقة ابتكارية، بحيث يتم إرسال رسالة نصية قصيرة إلى المستثمر مع رابط إلكتروني لدفع رسوم التجديد عبر الهاتف الذكي وإرسال الرخصة لاحقاً عبر البريد الإلكتروني. وتعتبر الخدمة أحد التعديلات المطبقة على نظام التراخيص في إصداره الجديد وذلك ضمن خطة تطوير نظام التراخيص الاقتصادية. من جانبه، قال سعود الشمري، مدير إدارة التسجيل التجاري «تندرج الخدمة الجديدة في إطار مساعينا لتطوير آلية التراخيص الاقتصادية وتحسين جودة الخدمات وتسهيل مزاولة الأعمال وخلق بيئة استثمارية مشجعة. ويعتبر التجديد التلقائي أحد التعديلات التطويرية التي أجريت على الإصدار الجديد لنظام التراخيص لتبسيط رحلة المتعامل في الحصول على الخدمات، التي تلعب دوراً محورياً في تعزيز المزايا التنافسية لإمارة عجمان والوصول بها إلى مصاف الوجهات الأكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة، ومن المتوقع إنجاز 70 معاملة يوميا من خلاله».