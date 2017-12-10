«مواصفات» تصدر 5341 شهادة مطابقة لمنتجات كهربائية منخفضة الجهد

أبوظبي (وام)

أصدرت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، «مواصفات»، 5341 شهادة مطابقة خاصة بتسجيل منتجات أجهزة كهربائية منخفضة الجهد لرفع كفاءة الأجهزة الكهربائية المتداولة في أسواق الدولة، وضمان مراعاتها لأبرز معايير الأمان والسلامة خصوصاً الأجهزة المنزلية.

وكشف عبد الله المعيني مدير عام «مواصفات»، أن شهادات المطابقة شملت ما يناهز 11 ألفاً و521 طرازاً من المنتجات الكهربائية منخفضة الجهد.

وأوضح أن الهيئة عقدت ورش عمل توعوية للمنتجين المحليين والتجار والموردين للأجهزة شرحت خلالها بالتفصيل الإجراءات والشروط الإلزامية لتسجيل هذه المنتجات. وأشار المعيني إلى إبرام «مواصفات» اتفاقية فنية مع المنظمة الدولية للمواصفات الكهروتقنية الحصول على كل المواصفات الدولية في الكهرباء والكهروتقنيات، التي تصل إلى أكثر من 10 آلاف مواصفة، ويتم بموجبها منح شهادات المطابقة.

ونوه المعيني بارتفاع مؤشرات الوعي لدى جمهور المستهلكين في سياق مواز للجهود التشريعية والتنظيمية لضبط سوق تداول المنتجات الكهربائية في أسواق الدولة، حيث زاد التوجه الاستهلاكي نحو الأجهزة ذات النجوم الأعلى «الخمس والأربع» مقابل تراجع لافت في الأجهزة الأقل في التصنيف. وأشار إلى أن «مواصفات» تستهدف من تطبيق النظام رفع كفاءة الأجهزة المستوردة إلى الأسواق المحلية والتوفير الكبير لاستهلاك الطاقة الكهربائية.

وأوضح المعيني أن الهيئة تنسق بصورة جيدة مع الجهات الجمركية في الدولة لتعزيز الرقابة على جودة المنتجات والسلع التي يتم استيرادها.