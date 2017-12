«سيج» تطلق أول برنامج محاسبي سحابي متوافق مع «المضافة»



تاريخ النشر: الأحد 10 ديسمبر 2017 دبي (الاتحاد) أطلقت شركة «سيج»، الرائدة في مجال تكنولوجيا الحوسبة السحابية والموارد البشرية والرواتب ونظم الدفع، برنامج المحاسبة السحابي (Sage One)، المتوافق مع متطلبات ضريبة القيمة المضافة والذي يلبي احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات. ويمتاز برنامج (Sage One) بسهولة استخدامه وسعره المعقول ويهدف إلى تبسيط عمليات إدارة الأعمال، بدءاً من إدارة التدفقات النقدية إلى رواتب الموظفين، كما يمكن الدخول إلى البرنامج عبر شبكة الإنترنت من خلال أجهزة الهاتف المحمول أو الكمبيوتر اللوحي من أي مكان. ولضمان أعلى معايير الأمان، تم تجهيز البرنامج بنظام تشفير عالمي المستوى لكلمات السرّ. ويأتي طرح البرنامج الجديد في إطار رؤية «سيج» للمحاسبة غير المرئية التي تستفيد من الأتمتة ومعلومات الأعمال لرفع كفاءة رواد الأعمال وتعزيز نجاح مشاريعهم. وقال بيتر بينش، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط في سيج: «يساعد برنامج إدارة الأعمال من سيج رواد الأعمال على التركيز على أعمالهم الأساسية وهو تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة لعملائهم. ويهدف برنامج Sage One إلى تحقيق طموحات المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمثل 95% من قطاع الأعمال في الإمارات، وبالنظر إلى أنه يقدم جميع الحلول الأساسية التي تحتاجها المشاريع الصغيرة بأقصى قدر من الكفاءة والمرونة». وقال منصور سروار، مدير الخدمات التقنية وما قبل المبيعات لشركة «سيج» «من الطبيعي أن يكون لدى الشركات الصغيرة بعض المخاوف من الأثر المالي والتشغيلي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، خاصة وأنها معتادة على العمل ضمن بيئة خالية من الضرائب. وتعتبر فترة الانتقال قبيل البدء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات الوقت المثالي للاستثمار في حلول محاسبة من شأنها أن تسهل عملية تحصيل الضرائب وحفظ السجلات وإعداد التقارير. ويعد Sage One من أبسط وأسرع منتجات المحاسبة السحابية التي يمكن تطبيقها في غضون أيام وليس شهور.