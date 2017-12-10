«اقتصادية دبي» تفوز بجائزة أفكار الإمارات

دبي (الاتحاد)

‬فاز ‬قطاع ‬التسجيل ‬والترخيص ‬التجاري ‬في ‬اقتصادية ‬دبي ‬بجائزة ‬أفكار الإمارات في ‬فئة ‬الإبداع ‬في التشجيع ‬والمشاركة ‬وتمكين ‬المواطنين، ‬عن ‬مبادرة «‬التاجر ‬الإلكتروني» ‬التي ‬تسجيل ‬رواد ‬الأعمال ‬من ‬مواطني ‬الدولة ‬ودول ‬مجلس ‬التعاون ‬الخليجي ‬القاطنين ‬في ‬إمارة ‬دبي ‬للتجارة ‬عبر ‬مواقع ‬التواصل ‬الاجتماعي. ‬وتهدف ‬مبادرة ‬التاجر ‬الإلكتروني ‬إلى ‬دعم ‬وتسهيل ‬مزاولة ‬واستدامة ‬الأعمال ‬لأصحاب ‬الرخص ‬التجارية ‬الإلكترونية، ما ‬يعزز ‬من ‬القدرة ‬التنافسية ‬واستدامة ‬مشاريعهم ‬في ‬إمارة ‬دبي.

وأقيمت الدورة السادسة لمؤتمر وجائزة أفكار الإمارات اللذين نظمتهما مجموعة دبي للجودة في فندق جراند حياة بدبي. وقال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي «نحن سعداء بهذا التتويج الذي يظهر مدى أهمية مبادرة التاجر الإلكتروني في تمكين مواطني الدولة وأشقائهم من دول مجلس التعاون الخليجي، للدخول في عالم الأعمال، ويأتي ذلك في إطار حرصنا على دعم المشاريع الفتية وإعطاء الفرصة أمامهم للدخول والتنافس في السوق المحلي وعرض منتجاتهم وخدماتهم، وبالتالي الإسهام في التنمية الاقتصادية لإمارة دبي ودولة الإمارات على وجه العموم».

وأكد بوشهاب أن المبادرة تسهم في تنظيم آلية التجارة عبر قنوات التواصل الاجتماعي، وكذلك تذليل العقبات أمام التجار من أصحاب مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن عقد البرامج المتخصصة التي تمكن صاحب المشروع من الاستفادة بشكل أكبر من ممارسة نشاطه التجاري. وأضاف «تم إطلاق البرنامج في مارس 2017 وهي أول مبادرة عربية وعلى مستوى الدولة من حيث تنظيم ممارسة العمل التجاري»‬.