«دار الأركان» السعودية تطرح أول مشاريعها العقارية في الإمارات

يوسف العربي (دبي)

تعتزم شركة «دار الأركان للتطوير العقاري»، التي تعد واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية إطلاق أول مشروع لها في الإمارات، وهو البرج السكني «آي لوف فلورنس» والذي ستنجزه الشركة بالتعاون مع علامة الأزياء «روبيرتو كافالي».

وأفاد مصدر عقاري لـ «الاتحاد»، إن مشروع البرج السكني الذي تطوره الشركة في دبي مصمم بأسلوب هندسي يجعل جميع الوحدات تتمتع بإطلالة مائية على الواجهة المائية لقناة دبي المائية في منطقة الخليج التجاري.

واختارت شركة «دار الأركان للتطوير» موقعاً استراتيجياً وسط مدينة دبي، على بعد دقيقتين من مول دبي و10 دقائق عن منطقة «سيتي ووك».

ويتألف برج «أي لوف يو فلورنس»، الذي تطوره شركة دار الأركان للتطوير العقاري من 34 طابقاً ويضم شققاً سكنية فاخرة تتألف بدورها من 1، و2، و3 غرف نوم. ويحاكي البرج المباني التي تعرف بها مدينة فلورنسا الإيطالية، ويزخر بمرافق تجارية ومجتمعية وترفيهية متنوعة ويتوافر في المشروع محلات تجارية للبيع بالتجزئة بداخله على مستوى المنصة التي تتألف من 3 طوابق، والتي تضم أيضاً حوض سباحة، ونادياً رياضياً، وعدداً من المرافق الراقية التي تعزز من راحة ورفاهية السكان.