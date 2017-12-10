أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، اتفاقية طويلة الأمد مع موانئ أبوظبي، لاستخدام مرافق ميناء خليفة. ووقع الاتفاقية كل من الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، وعبد الله جاسم بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، في مقر الأخيرة في مدينة خليفة الصناعية بالطويلة.

وتعمل موانئ أبوظبي من جانبها على تطوير ميناء خليفة لاستقبال بعض أكبر السفن في العالم وذلك بتمويل وإكمال أعمال الحفر والتوسع في قناة ميناء خليفة وحوضه بما في ذلك مرسى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، حيث سيتم تعميق القناة إلى 18.5 متر والحوض إلى 18.0 متراً.

ويتيح هذا الأمر لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم نقل المواد الخام من السفن مباشرة دون الحاجة إلى نقل بعض أو جميع الشحنات عبر قوارب صغيرة خارج الميناء، مما سيسهم بتوفير التكاليف وتعزيز الأداء البيئي.

وأكد الكابتن محمد جمعة الشامسي، أن الاتفاقية تمثل نقلة نوعية لقطاع التجارة والنقل البحري في إمارة أبوظبي، وتلقي الضوء على التزام موانئ أبوظبي على ومواصلة أعمال توسعة وتطوير ميناء خليفة استجابة لمتطلبات العملاء واحتياجات قطاع العمل.