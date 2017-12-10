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يتيح نقل المواد الخام من السفن مباشرة

اتفاق بين «الإمارات للألمنيوم» و«موانئ أبوظبي» لاستخدام ميناء خليفة
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تاريخ النشر: الأحد 10 ديسمبر 2017

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، اتفاقية طويلة الأمد مع موانئ أبوظبي، لاستخدام مرافق ميناء خليفة. ووقع الاتفاقية كل من الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، وعبد الله جاسم بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، في مقر الأخيرة في مدينة خليفة الصناعية بالطويلة.

وتعمل موانئ أبوظبي من جانبها على تطوير ميناء خليفة لاستقبال بعض أكبر السفن في العالم وذلك بتمويل وإكمال أعمال الحفر والتوسع في قناة ميناء خليفة وحوضه بما في ذلك مرسى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، حيث سيتم تعميق القناة إلى 18.5 متر والحوض إلى 18.0 متراً.

ويتيح هذا الأمر لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم نقل المواد الخام من السفن مباشرة دون الحاجة إلى نقل بعض أو جميع الشحنات عبر قوارب صغيرة خارج الميناء، مما سيسهم بتوفير التكاليف وتعزيز الأداء البيئي.

وأكد الكابتن محمد جمعة الشامسي، أن الاتفاقية تمثل نقلة نوعية لقطاع التجارة والنقل البحري في إمارة أبوظبي، وتلقي الضوء على التزام موانئ أبوظبي على ومواصلة أعمال توسعة وتطوير ميناء خليفة استجابة لمتطلبات العملاء واحتياجات قطاع العمل.

وقال: «تلعب مدينة خليفة الصناعية وميناء خليفة دوراً حيوياً في تعزيز استراتيجية أبوظبي الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام. وتسهم أعمال التطوير في تعزيز قدرات ميناء خليفة لاستقبال أكبر السفن. ونحن ممتنون لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم لحرصها على تعزيز التجارة والاستثمار في مدينة خليفة الصناعية». ... المزيد
     
 

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