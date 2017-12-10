خالد الجنيبي.. ينسج كياناً استثمارياً بخيط وقماش

ريم البريكي (أبوظبي)

خالد درويش الجنيبي، فنان تشكيلي ومصمم أزياء أكاديمي من إمارة أبوظبي، استهوته خطوط الموضة فلم يكتف بجعلها هواية فقط، حيث درس هذا المجال الذي كان حلماً يراوده، واستطاع أن يحققه مع التحديات التي واجهته من كونه رجلاً والمجال بنظر المجتمع يقتصر على النساء، وهو ما دفعه لحمل رسالة تغيير الأفكار السلبية العالقة بذهن البعض حول الاستثمارات واقتصارها على فئة دون أخرى.

يذكر الجنيبي، الذي يملك داراً للأزياء تحمل اسم «ديور أبوظبي»، بدايته مع التصميم قائلاً: «أنا فنان تشكيلي، قمت بعمل العديد من المعارض داخل وخارج الدولة، كما أنني درست مجال تصميم الديكور الداخلي ولدراستي بهذين المجالين كبير الأثر في زيادة حصيلتي المعرفية في مجال التصميم واختيار الألوان والتنسيق، وبعدها اتجهت لتصميم الأزياء».

وأضاف الجنيبي: «بدأت مشروعي بعد أن أتممت دراستي في إحدى الكليات الخاصة بالأزياء وقمت بفتح محلي الخاص للتصميم وهو عبارة عن أتيلييه يضم كل أنواع التصاميم الخاصة بالمناسبات سواء الأعراس والحفلات والمناسبات الخاصة، وكانت هواية من خلال أعمالي الفنية والرسم وقمت بالاستفادة منها من ناحية خلط الألوان والإضاءة ومعرفة المقاييس».

ويرى الجنيبي، أنه بفضل الدعم الكبير من دولتنا لمشاريع الشباب المتوسطة والصغيرة نجد هناك نهضة كبيرة بعالم الأزياء في الإمارات، وخصوصاً من فئة الشباب وكان منها مجال تصميم الأزياء، ولم يعد محتكراً فقط على العمالة الوافدة كما كان من قبل، بل نجد السواعد الإماراتية متواجدة وبقوة في سوق العمل.