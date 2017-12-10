عملة العجائب

محمد كركوتي *
لا يمكن تجاهل جنون ارتفاع قيمة العملة الإلكترونية «بيتكوين» في الأسبوعين الماضيين، وفي الوقت نفسه من الصعب غض الطرف عن التراجع الهائل لها بعد يوم واحد من صعودها «الخرافي»! وإذا كان هذا الارتفاع مريباً لعملة لم يُعترف بها بصورة رسمية حتى الآن، فالهبوط يبدو طبيعياً، لكنه لم يصل إلى المستوى الحقيقي لـ «بيتكوين». كان هبوطاً نسبياً، وليس تصحيحياً. هل يعقل أن تقفز قيمتها إلى 11395 دولاراً (الأربعاء)، لتخسر يوم (الخميس) 20 في المائة من هذه القيمة؟! مهلاً.. هذه العملة زادت خلال العام الجاري 15 مرة مثل قيمتها! ومن عجائبها أنها بدأت العام 2009 عند 0.001 دولار لتتجاوز الدولار الواحد في العام 2011، ولتصل إلى ذلك الرقم الفلكي من القيمة! مهلاً.. «العجائب» لم تنته. «بيتكوين» ضربت حاجز الـ15 ألف دولار، بينما الناس لا تزال تتحدث عن «ضربها» الحاجز السابق!!
السلطات المختصة في عديد من البلدان (وفي مقدمتها الإمارات) حذرت من التعامل بـ«البيتكوين»، والسبب واضح، لأنها ليست خاضعة لأي لوائح أو رقابة مصرفية، باستثناء «اعتراف» من الحكومة الألمانية.
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المشكلة الرئيسية الآن، أن الحكومات في البلدان المتقدمة لا تزال تلتزم الصمت حيال هذه العملة، وهذا ما وفر لها مساحة مرنة للتحرك على الساحة المالية العالمية. والمخيف أن هناك عملات إلكترونية افتراضية «تتوالد» بصورة مستمرة على الساحة، تجاوز عددها 10 آلاف عملة! ما يعني، أن الفقاعة إذا وقعت، فإنها ستكون كبيرة ومتشبعة. بعض التوقعات تتحدث عن صعود قيمة «بيتكوين» بحلول العام 2022 عشرة أضعاف! وعلينا أن نتخيل الأضرار والخسائر التي ستحدث فيما لو تعرضت بالفعل للانهيار، بانفجار فقاعتها. ناهيك عن فقاعات العملات المشابهة الأخرى المحتملة. ولعل من أهم الشكوك التي تحيط بمستقبل «بيتكوين»، أنها تُستخدم في كثير من الأعمال غير القانونية، مثل المخدرات وشراء السلاح، وغير ذلك.
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