زيادة محتملة في الرواتب بنحو 3% في 2018

دبي (الاتحاد)

توقع روبرت موزلي الخبير العالمي في الأجور زيادة الأجور في الإمارات خلال 2018، وقدم آراءه توقعاته للعام المقبل خلال كلمة ألقاها أمام ندوة منتدى الموارد البشرية الذي استضافته جامعة ولونغونغ في دبي.

وقال موزلي أمام المشاركين في الندوة «يغمرنا تفاؤل عميق بشأن الاتجاهات الأخيرة المتعلقة بزيادة الرواتب بنسبة 2.5%». وأضاف إن توقعات زيادات الرواتب خلال 2018 تبدو مشجعة للغاية، وأنه يتوقع أن تكون زيادة الرواتب «في حدود نسبة 3%».

واستناداً إلى الإحصائيات، قال موزلي إن نسبة 34% من العاملين لم يحصلوا على أي زيادة في رواتبهم خلال عام 2016-2017، بينما حصلت نسبة 66% على زيادة بنسبة 3.6% في المتوسط. وأضاف أنه قطاعات النقل واللوجستيات والشحن والتأمين وتجارة التجزئة والصناعات الدوائية والتعليم والبنوك والتمويل والشركات العملاقة شهدت أقل زيادة في الرواتب، بينما شهدت قطاعات العقارات والإنشاءات والسلع الاستهلاكية السريعة التداول والأطعمة والمشروبات والفنادق والضيافة والرعاية الطبية والمستشفيات أعلى معدلات للزيادة في الرواتب. ومع ذلك، فإنه في عام 2017 فإن تلك الأرقام كانت معاكسة بصورة كبيرة. ففي عام 2017 كانت اتجاهات الدخل النقدي الثابت المضمون (وهو المرتب الأساسي إضافة إلى المخصصات) تشير إلى أن مواطني الإمارات العربية المتحدة يحصلون على رواتب تزيد بنسبة 45% عن غير الإماراتيين، وأن هذا الفارق يميل إلى الزيادة، بينما زادت تكلفة المزايا بنسبة تراوحت بين 5% و7% خلال عام 2017. وخلال الندوة، قال موزلي إن النظام التقليدي لتقييم الأداء سينحى جانباً في غضون وقت قريب ليفسح الطريق أمام نظام جديد يعرف باسم (إم إس سي)، وفيه سيتم تقييم الموظفين في جلسات قصيرة مع مديريهم، ولا تزيد مدتها عن 10 دقائق، بدلاً من الاجتماعات الطويلة التي كانت تستغرق ساعتين مع المديرين المباشرين التي كانت تجري على أساس نصف سنوي.