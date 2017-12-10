«أراضي دبي» تحدث تطبيق إيجاري الذكي

دبي (الاتحاد)

أدخلت أراضي دبي المزيد من التحديثات والترقيات على تطبيق إيجاري الذكي، بما يعزز إنتاجية المستخدمين، ويقلل التكلفة والوقت اللازمين لاستكمال تسجيل عقود الإيجار، والأهم، ترسيخ مبدأ الشفافية في قطاع الإيجارات. ويعمل التطبيق الذي ابتكرته دائرة الأراضي والأملاك في دبي على حماية حقوق جميع الأطراف في العلاقة الإيجارية، الملاك والمستأجرين وشركات إدارة العقارات.

وأكد محمد يحيى، نائب المدير التنفيذي لقطاع شؤون الإيجارات في أراضي دبي، عندما يشير إلى أن التطبيق زاد كفاءة عمليات إدارة عقود الإيجار. وأضاف «لاحظنا أن تطبيق إيجاري الذكي قد خفض تكلفة الإجراءات، وقلل الوقت الذي يحتاج إليه المستخدمون لإتمام تسجيل عقود الإيجار». وأضاف «إننا نتطلع من خلال رؤيتنا أن تكون إمارة دبي الوجهة العقارية الأولى عالميًا في الابتكار والثقة والسعادة»، مؤكدا «سنتمكن من التأسيس لبيئة عقارية عالمية المستوى قائمة على الابتكار وعناصر الاستدامة. ‬وسنوظف ‬كل ‬مواردنا ‬المالية ‬المتاحة ‬لدعم ‬كوادرنا ‬البشرية ‬التي ‬ستقدم ‬كل ‬سبل ‬الدعم ‬والخدمات ‬لكل ‬المتعاملين بالسوق ‬العقاري ‬بأعلى ‬درجات ‬المهنية ‬والتخصص، ‬وبالاستعانة ‬بالتشريعات ‬العقارية ‬المتكاملة ‬التي ‬تضمن ‬الحقوق ‬التامة ‬لجميع ‬الأطراف ‬بنزاهة ‬وشفافية».

وأضاف يحيى «إن هذه الأدوات المتاحة لنا مثل تطبيق إيجاري الذكي، تقع في صميم رؤيتنا التي تقودنا إلى تحقيق أهدافنا المنشودة القائمة على ترسيخ ثقة متعاملينا لكي نضمن لهم السعادة في تعاملاتهم معنا، وفي حياتهم وعملهم وإقامتهم في دبي، على النحو الذي ينسجم مع تطلعات قيادتنا الحكيمة».