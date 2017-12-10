«اقتصادية رأس الخيمة» تصادر 1673 منتجاً تحمل عيوباً

رأس الخيمة (الاتحاد)
اختتمت إدارة الرقابة والحماية التجارية باقتصادية رأس الخيمة حملتها الوطنية «وطننا أمانة» التي نفذتها الشهر الماضي مواكبة مع احتفالات الدولة باليوم الوطني السادس والأربعين للتدقيق على شعارات وأعلام الدولة، بغرض التأكد من سلامة هذه الشعارات والأعلام من أي تشويه أو تلف.
وقام الفريق المختص من المراقبين بالإدارة بالتعاون مع متطوعين من الدوائر المحلية الأخرى من النيابة العامة ومحاكم رأس الخيمة، وتم إجراء زيارات مكثفة لمختلف المحلات والمنشآت التجارية بالإمارة، وأسفرت الحملة عن مصادرة 1673 قطعة تحمل عيوباً في المنتج وأخطاء في ترتيب ألوان العلم، كذلك وجود أخطاء إملائية على بعض المنتجات.
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