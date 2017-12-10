«اقتصادية رأس الخيمة» تصادر 1673 منتجاً تحمل عيوباً

رأس الخيمة (الاتحاد)

اختتمت إدارة الرقابة والحماية التجارية باقتصادية رأس الخيمة حملتها الوطنية «وطننا أمانة» التي نفذتها الشهر الماضي مواكبة مع احتفالات الدولة باليوم الوطني السادس والأربعين للتدقيق على شعارات وأعلام الدولة، بغرض التأكد من سلامة هذه الشعارات والأعلام من أي تشويه أو تلف.

وقام الفريق المختص من المراقبين بالإدارة بالتعاون مع متطوعين من الدوائر المحلية الأخرى من النيابة العامة ومحاكم رأس الخيمة، وتم إجراء زيارات مكثفة لمختلف المحلات والمنشآت التجارية بالإمارة، وأسفرت الحملة عن مصادرة 1673 قطعة تحمل عيوباً في المنتج وأخطاء في ترتيب ألوان العلم، كذلك وجود أخطاء إملائية على بعض المنتجات.

وقال أحمد علي البلوشي مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة، إن هذه الزيارات الميدانية التي نفذها موظفو الدائرة هي خطوة مهمة جدا في الحفاظ على أهمية علم الدولة وما يتعلق بالمواد المستخدمة للاحتفال بهذه المناسبة، وهو الأمر الذي يجسد معاني الالتزام والاحترام لعلم الدولة والحفاظ عليه كرمز للهوية الوطنية الإماراتية التي نفاخر ونعتز بها.