إطلاق أول صندوق ائتمان للاستثمار العقاري السكني في الإمارات

دبي (الاتحاد)

أطلقت «إكويتاتيفا أبوظبي» أمس شركة «ريزيدنشيال ريت» أول صندوق ائتمان للاستثمار العقاري السكني متوافق مع الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وثاني صندوق ائتمان للاستثمار العقاري في الدولة بعد «الإمارات ريت» الذي أسسته وتديره «مجموعة إكويتاتيفا». وقدّمت «شركة الحمرا للتطوير العقاري» وشركة «الصكوك الوطنية»، بوصفهما المساهمين المؤسِّسَين لـ «ريزيدنشيال ريت»، محفظة من العقارات السكنية عالية الجودة المدرّة للدخل.

وساهمت شركة «الحمرا» بـ 371 وحدة سكنية تضم مجموعة متنوعة من الشقق السكنية العادية والدوبليكس والتاونهاوس والفلل الواقعة في «قرية الحمرا» بإمارة رأس الخيمة. وتوفر هذه المحفظة مساحة إجمالية صافية قابلة للتأجير قدرها 472.250 قدم مربعة، في واحدة من أكثر المناطق السكنية جاذبية في الإمارة. ويشغل هذه العقارات مجموعة متنوعة من المستأجرين الأفراد والمؤسسات بعقود إيجارية مختلفة المدد.

وساهمت «الصكوك الوطنية» بمبنى «بارتون هاوس» المؤلف من 112 وحدة سكنية بينها شقق استوديو وشقق مؤلفة من غرفة نوم واحدة، والواقع في منطقة «دبي موتور سيتي» بإمارة دبي. وتوفر هذه الوحدات مساحة إجمالية صافية قابلة للتأجير قدرها 86.239 قدم مربعة.

وتصل نسبة الإشغال في العقارات المُساهَم بها 95%، وتبلغ قيمتها الإجمالية 418 مليون درهم. وتضم المحفظة أيضاً عقاراً إضافياً قيمته 99 مليون درهم، لتصبح بذلك قيمتها الإجمالية 517 مليون درهم. كما ساهم أحد المستثمرين الأفراد بمبلغ نقدي في «ريزيدنشيال ريت».

وتجدر الإشارة إلى أن «ريزيدنشيال ريت»، التي أسستها وتديرها مجموعة «إكويتاتيفا»، هي شركة مسجلة في «سوق أبوظبي العالمي» وتخضع لأنظمة «سلطة تنظيم الخدمات المالية» التابعة للسوق. والشركة عبارة عن صندوق ائتمان للاستثمار العقاري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويوزع 80% على الأقل من صافي دخله كأرباح على المساهمين. وتتوقع «إكويتاتيفا» أن تجمع المزيد من المساهمات المالية، مما سيتيح للصندوق بناء محفظة أضخم من أجل التحضير لطرحٍ أوليٍ عام.

وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة «الصكوك الوطنية»: «تمثل صناديق ائتمان الاستثمار العقاري (ريت)، هيكلية استثمارية مثالية بالنسبة لشركة الصكوك الوطنية، لأنها تشترك بالعديد من الخصائص مع برنامجنا الاستثماري والادخاري الفريد. ونسعى من خلال وضع أصولنا العقارية ضمن صندوق (ريت) يتولاه مدير صناديق على درجة عالية من الخبرة والكفاءة، للاستفادة من فرص تحقيق نمو في قيمة الأصول مع توزيعات أرباح نقدية قوية في آن معاً. ونتطلع إلى بناء علاقة شراكة قوية مع إكويتاتيفا التي ستعمل على توسيع المحفظة العقارية للصندوق خلال السنوات المقبلة».

وقال رئيس مجلس إدارة «سوق أبوظبي العالمي» أحمد علي الصايغ: «نهنئ إكويتاتيفا على إطلاقها ثاني صندوق ائتمان للاستثمار العقاري لترسي بذلك معايير جديدة في هذا النوع من الصناديق الاستثمارية. وبوصفه مركزاً مالياً دولياً، يدرك سوق أبوظبي العالمي أهمية وجود إطار عمل فعال ومنظم بشكل جيد يوفر مجموعة شاملة ومتكاملة من الأدوات الاستثمارية، مثل صناديق ائتمان الاستثمار العقاري (ريت) والصناديق التجارية، لتلبية مختلف احتياجات ومتطلبات الشركات والمستثمرين. ولا شك في أن تطور ونمو قطاع صناديق ائتمان الاستثمار العقاري في دولة الإمارات يسهل عمليات تمويل حقوق الملكية في القطاع العقاري وتحقيق قيمة أكبر للمستثمرين في الأصول العقارية. ومن هذا المنطلق، فإننا نتطلع إلى انضمام المزيد من الشركات المُبتكِرة مثل إكويتاتيفا، إلى أسرة سوق أبوظبي العالمي، والاستفادة من المزايا والخدمات والبيئة المحفزة للأعمال التي يوفرها هذا المركز المالي المميز».