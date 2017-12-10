«الدار العقارية» تطلق وحدات جديدة من مشروع «وترز أج»

أبوظبي (الاتحاد)

نتيجة للإقبال الكبير على وحدات المشروع عالية الجودة، أعلنت شركة الدار العقارية، الرائدة في مجال تطوير واستثمار وإدارة العقارات في أبوظبي، أمس عن إطلاق مبيعات وحدات سكنية جديدة ضمن مشروع «وترز أج»، الواقع على الواجهة المائية في جزيرة ياس. وستبدأ المبيعات بعد غدٍ الثلاثاء في مركز الدار للمبيعات في جزيرة ياس.وشهد المشروع إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين والراغبين في تملك وحدات سكنية عالية الجودة مع إطلالة متميزة على الواجهة المائية حيث تم بيع جميع وحدات التي تم إطلاقها حتى أمس. وتتألف وحدات المرحلة الجديدة من استديوهات سكنية وشقق من 1 إلى 3 غرف نوم بأسعار تبدأ من 500 ألف درهم، وسيتم توفير حسابات الضمان العقاري لجميع المشتريات من خلال بنك الاتحاد الوطني.

وتعليقاً على الخطوة، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: «وصل الإقبال على المشاريع المطلة على الواجهة المائية إلى مستويات قياسية تخطت التوقعات، إذ تم بيع جميع وحدات المشروع التي أطلقناها سابقاً في غضون أيام. نحن نبذل قصارى جهدنا لتلبية هذا الطلب المتنامي».

ويقع المشروع على الشواطئ الشرقية لجزيرة ياس، ويوفر نمطاً معيشياً يعتمد على المساحات المفتوحة، كما سيتمكن السكان من التجول في جميع أنحاء المشروع، ما يتيح سهولة الوصول إلى جميع المرافق بما في ذلك الكورنيش المقابل للواجهة المائية وأحواض السباحة، والصالة الرياضية، وممرات الواجهة البحرية، والمطاعم والمقاهي، ومجموعة من محال التجزئة والمسجد.

وإضافة إلى توفير مجموعة واسعة من المرافق والمناظر الطبيعية، سيتاح لسكان «وترز أج» الاستمتاع بالعديد من نقاط الجذب التي جعلت من جزيرة ياس الوجهة الأكثر تميزاً في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث يقع المشروع على مقربة من مدينة الحياة البحرية «سي وورلد أبوظبي» المقرر افتتاحها قريباً، وعلى بعد خمس دقائق من ياس مول وعالم فيراري وحلبة مرسى ياس.

ومن المقرر بدء عملية التسليم المرحلي لوحدات المشروع بين شهري يونيو وديسمبر من العام 2020. وسيحظى المهتمون بمشروع «وترز أج» بفرصة الاطلاع على مخطط المشروع، ومخططات الطوابق، وشراء الوحدات في مركز الدار للمبيعات، حيث ستفتح أبواب المركز في تمام الساعة الثامنة صباحاً.