«لجنة عجمان» تؤكد على تكامل الخطط لبناء الاقتصاد المستدام

علي الهنوري (عجمان)
أكدت اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية، التابعة للمجلس التنفيذي بعجمان، ضرورة الاطلاع على الخطط الاستراتيجية لمختلف الجهات الاقتصادية للعام 2018، أهمية توحيد الجهود وتكامل الأهداف للوصول إلى اقتصاد أكثر نموا واستدامة.
وثمنت اللجنة خلال أعمال الجلسة الثانية عشرة والختامية للعام 2017، جهود القيادة الرشيدة بضرورة دعم مشاريع الشباب ومساعدتهم في تحويل أفكارهم إلى مشاريع قائمة، وأهمية توفير كافة المقومات التي تلبي استدامة ونمو القطاع الاقتصادي في الإمارة بشكل عام.
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وأشاد المويجعي، بجهود اللجنة ومساهمتها في نمو واستدامة القطاع الاقتصادي وتوفير الترابط بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص بشكل مباشر بما يصب في رؤية عجمان 2021 بإيجاد مجتمع سعيد يساهم في بناء اقتصاد أخضر، تحفزه حكومة متميزة منسجمة مع روح الاتحاد.
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واستعرضت الجلسة أهم الفرص والتحديات للقطاع الاقتصادي وأهمية تهيئة بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار.
وعلى هامش الجلسة الختامية قام أعضاء اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية في عجمان بزيارة إلى الحديقة الرياضية في عجمان، وتفقد مشاريع عجمان كيوبس، حيث أكد أعضاء اللجنة على قدرة الشباب ومساهمتهم بشكل كبير في الدفع بوتيرة النمو الاقتصادي، كما أشادوا بابتكار شباب ورواد الأعمال في تنفيذ مشاريعهم الخاصة.