«لجنة عجمان» تؤكد على تكامل الخطط لبناء الاقتصاد المستدام

علي الهنوري (عجمان)

أكدت اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية، التابعة للمجلس التنفيذي بعجمان، ضرورة الاطلاع على الخطط الاستراتيجية لمختلف الجهات الاقتصادية للعام 2018، أهمية توحيد الجهود وتكامل الأهداف للوصول إلى اقتصاد أكثر نموا واستدامة.

وثمنت اللجنة خلال أعمال الجلسة الثانية عشرة والختامية للعام 2017، جهود القيادة الرشيدة بضرورة دعم مشاريع الشباب ومساعدتهم في تحويل أفكارهم إلى مشاريع قائمة، وأهمية توفير كافة المقومات التي تلبي استدامة ونمو القطاع الاقتصادي في الإمارة بشكل عام.

وناقشت الجلسة أهم المواضيع التي طرحتها أعمال اللجنة خلال العام الجاري، وحضر أعمال الجلسة أعضاء اللجنة سالم أحمد السويدي، علي عيسى النعيمي، يافع عيد الفرج، مروان عبيد المهيري، فيصل أحمد النعيمي، مقرر اللجنة خولة الياسي.

وأشاد المويجعي، بجهود اللجنة ومساهمتها في نمو واستدامة القطاع الاقتصادي وتوفير الترابط بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص بشكل مباشر بما يصب في رؤية عجمان 2021 بإيجاد مجتمع سعيد يساهم في بناء اقتصاد أخضر، تحفزه حكومة متميزة منسجمة مع روح الاتحاد.

وناقشت أعمال الجلسة أبرز المواضيع المطروحة خلال جلسات العام الجاري وعلى رأسها المشاريع التطويرية والمستقبلية في إمارة عجمان، وأهمية الشراكة بين الجهات الحكومية من جهة، والقطاع الحكومي والخاص من جهة أخرى، وسياسات التوطين في القطاع الخاص، وخطط تطوير القطاع السياحي في الإمارة وأهم المشاريع السياحية المستقبلية، وأوصت بضرورة تكاتف وتعاون كافة الجهات من المشاركة والاستفادة من الحدث العالمي إكسبو 2020، كما أكد أعضاء اللجنة ضرورة الاطلاع على الخطط الاستراتيجية لمختلف الجهات الاقتصادية للعام 2018 وأهمية توحيد الجهود وتكامل الأهداف للوصول إلى اقتصادي أكثر نموا واستدامة.

واستعرضت الجلسة أهم الفرص والتحديات للقطاع الاقتصادي وأهمية تهيئة بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار.

وعلى هامش الجلسة الختامية قام أعضاء اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية في عجمان بزيارة إلى الحديقة الرياضية في عجمان، وتفقد مشاريع عجمان كيوبس، حيث أكد أعضاء اللجنة على قدرة الشباب ومساهمتهم بشكل كبير في الدفع بوتيرة النمو الاقتصادي، كما أشادوا بابتكار شباب ورواد الأعمال في تنفيذ مشاريعهم الخاصة.