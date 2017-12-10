تطبيق ذكي للعلاقات التجارية والاستثمارية مع دول العالم

أبوظبي (الاتحاد)

استحدث قطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد تطبيقا ذكيا يوفر أهم المعلومات والأرقام المتعلقة بالتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع العالم وأهم سلع التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة، ومعلومات عن الاتفاقيات والزيارات المتبادلة مع أكثر من 200 دولة. ويساعد التطبيق المستخدم في الحصول البيانات والمعلومات المطلوبة بسهولة ويسر وتصديرها إلى ملف بصيغة «بي دي إف».

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن استحداث التطبيق الذكي المتاح على الهواتف المتحركة الذكية يأتي في إطار حرص الوزارة بتحويل خدماتها الأساسية إلى ذكية انسجاما مع مبادرة الحكومة الذكية على المستوى الاتحادي ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة من الجهات لحكومية وتبسيطها وتسهيل الوصول اليها على مدار الساعة ومن أي مكان، ويساهم ذلك في رفع مستوى رضا المتعاملين وإسعاد المجتمع، ويرتقي بمكانة الإمارات وكفاءة إداراتها ومؤسساتها وتطوير بيئة الأعمال فيها على الصعيد العالمي، الأمر الذي يخدم الرؤية الاستراتيجية للوزارة والمتمثلة بإرساء دعائم اقتصاد تنافسي متنوع مبني على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية.

وأضاف معاليه، أن الوزارة حرصت على تسخير التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة لإنجاز الكثير من مهامها وأعمالها وأهدافها وخاصة ما يتعلق بالجانب الخدمي، حيث تساعد التقنيات الحديثة على تقديم الخدمات بجودة وكفاءة وسرعة وإتقان، إيماناً منا بالمنهجية المتقدمة للعمل الحكومي في دولة الإمارات والمرتكزة على الجودة والتميز، التي جعلت دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به في التطور والتقدم على كافة الصعد ومنها التحول الذكي في الخدمات ومبادرة الحكومة الذكية.

وأكد معاليه أن استحداث التطبيق الذكي لمعلومات التجارة الخارجية غير النفطية والعلاقات الاستثمارية يأتي في إطار جهود الوزارة المتواصلة لتوفير أفضل الخدمات الذكية وأرقاها سواء لشركاء الوزارة في القطاعين الحكومي والخاص أو جمهور المتعاملين معها بهدف تقليل الجهد والوقت عليهم مع مراعاة الدقة في الإنجاز، مشيراً إلى أن التطور والتحول الذكي في الخدمات الحكومية سينعكس بشكل إيجابي على تنافسية الدولة وأفراد المجتمع ككل مما يسهم وبشكل فعال بدفع عجلة التطور ومواكبة آخر المستجدات في العالم الرقمي.

ونوّه معاليه بالحرص على بناء فريق عمل متخصص وتبني خطة عمل واضحة الأهداف ومرتبطة بالهدف الأسمى لمبادرة الحكومة الذكية والمتمثل في تحويل مؤسسات الحكومة الاتحادية إلى مراكز عمل تقدم أعلى مستويات الخدمة الذكية لمراجعيها والمتعاملين معها أينما كانوا وعلى مدار الساعة.

من جانبه، قال عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية، إن التطبيق متاح على متجر «آب ستور» للأجهزة التي تعمل بنظام «آي أو إس» ومتجر «جوجل بلاي» لنظام «آندرويد»، وبشكل يسهل عملية استخراج البيانات وعرضها، ويوفر الإحصاءات والبيانات المطلوبة المتعلقة بالتجارة الخارجية للدولة وعلاقاتها الاستثمارية، منوها أن التطبيق يعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة في طريقة عرض بيانات التجارة الخارجية الثنائية بشكل سلس ومفصل وتوفير البيانات باللغتين العربية والانجليزية.

ويوفر التطبيق المعلومات والإحصائيات وبيانات التجارة الخارجية والعلاقات الاستثمارية من عام 1999 وحتى نهاية 2016 باللغتين العربية الإنجليزية ويعرض قيمة التبادل التجاري بالدرهم والدولار حسب رغبة المستخدم. كما يوفر التطبيق معلومات عن حجم الاستثمارات المتبادلة بين الإمارات والدولة المختارة ويشمل ذلك رصيد استثمارات تلك الدولة في الإمارات وعدد العلامات وعدد الوكالات التجارية وعدد الشركات التجارية المسجلة في وزارة الاقتصاد للدولة المختارة، وكذلك استثمارات الإمارات في تلك الدولة وأهم الشركات وأهم القطاعات، والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، واللجان المشتركة وزيارات الوفود والفعاليات المتبادلة.