أبوظبي تطلق منصات رواد التكنولوجيا والابتكار

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، منصة رواد التكنولوجيا والابتكار (TIP)، والتي تتفرع منها عدة منصات متخصصة، وتعمل قريبا على إطلاق جائزة خاصة بها وإدارة محتواها.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الوزارة والدائرة، شهدها معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، حيث وقع الاتفاقية المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، وخليفة سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وبموجب الاتفاقية تقوم دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ممثلة ببرنامج تكامل بإدارة محتوى المنصة وتطويرها والعمل مع الشركاء الإستراتيجيين بهدف تفعيل وتعزيز مساهمة القطاعين العام والخاص في مبادرات المنصة.

وقال معالي المهندس سلطان المنصوري، إن وزارة الاقتصاد، ودائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، تضعان على رأس أولوياتهما بناء منظومة اقتصادية متكاملة تتفاعل مع القطاعات المستهدفة محليا اتحاديا وعالميا وبناء وتطوير قدرات في مجال ريادة التكنولوجيا والابتكار لما يمثله هذا القطاع الحيوي من ركيزة أساسية من ركائز التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة التي تعمل الإمارات على ترسيخ مبادئها.