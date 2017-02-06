حاتم فاروق (أبوظبي)

سادت حالة من الهدوء الحذر تعاملات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية خلال جلسة أمس، متأثرة بترقب المتعاملين لإعلان النتائج المالية السنوية للشركات المدرجة، فيما استقطب سهم «جي أف أتش» أكثر من 30% من سيولة الأسواق، لتنجح المؤشرات المالية في الإغلاق بالمنطقة الخضراء.

ولم تتجاوز سيولة الأسواق المالية المحلية خلال جلسة أمس، الـ1.2 مليار درهم، بعدما تعامل مستثمرو الأسهم على أكثر من 577 مليون سهم، من خلال إتمام 7655 صفة.

وسجلت تعاملات مستثمري سوق دبي المالي على سهم «جي أف أتش»، قفزة نوعية بعدما بلغت قيمة تداولات السهم 394 مليون درهم، تمت على 138 مليون سهم، ليغلق السهم مع نهاية الجلسة متراجعاً بنسبة 0.36% خاسراً فلساً واحداً عن الإغلاق السابق، مسجلاً مستوى 2.79 درهم.

وتزامن استقطاب سهم «جي أف أتش» للحصة الأكبر من سيولة الأسواق المالية المحلية، مع موعد انعقاد مجلس إدارة المجموعة، لمناقشة البيانات المالية السنوية، وأمور روتينية أخرى.