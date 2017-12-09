تظاهرات الغضب تجتاح العالم العربي والإسلامي تنديداً بقرار ترامب

عواصم (الاتحاد، وكالات)

اجتاحت تظاهرات الغضب أمس، معظم أنحاء العالم العربي والإسلامي، إضافة إلى بعض العواصم الأوروبية، استنكاراً لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إليها، وتأكيداً على التضامن مع الفلسطينيين ودولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.

- في الأردن، شارك أكثر من 20 ألف شخص في تظاهرة انطلقت عقب صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني الكبير وسط عمان وسط شعارات منددة بقرار ترامب. كما خرجت تظاهرات في الزرقاء (شرق عمان)، وفي مخيم الوحدات (عمان الشرقية) وجرش (شمال عمان) ومخيم البقعة (شمال) واربد (شمال) والكرك (جنوب) ومادبا (جنوب) ومعان (جنوب). وقال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة «هذا قرار جائر وظالم من ترامب ويخالف الشرعية الدولية والقانون الدولي..القدس ليست سلعة أميركية حتى يهديها إلى المتطرف نتنياهو، والأردن سيعيد النظر في معاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل، لأن القدس جوهرة السلام وقلب فلسطين».

- في مصر، تظاهر مئات المصلين عقب أداء صلاة الجمعة في المسجد الأزهر وسط القاهرة، وهتفوا «بالروح بالدم نفديك يا أقصى»، وأحرقوا علم إسرائيل وعلم الولايات المتحدة. وقال وكيل الأزهر عباس شومان أثناء التظاهرة «القدس عربية وإسلامية، والوقت الآن ليس للاحتجاج إنما للقرارات». كما خرجت تظاهرات تنديد بالقرار الأميركي أمام مسجد القائد إبراهيم في الإسكندرية.

- في لبنان، شارك الآلاف في تظاهرات في بيروت، حملوا صوراً لترامب مشطوبة بالأحمر. وشهدت ثلاثة مخيمات فلسطينية من أصل 12 مخيماً تظاهرات احتجاجية خرجت من مخيم برج البراجنة (الضاحية الجنوبية لبيروت) ومخيم البداوي (طرابلس، شمال) وعين الحلوة (جنوب).