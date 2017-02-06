منح «دبي للمقاولات» عقد تشييد برج «ون جي بي آر» السكني الفاخر

دبي (الاتحاد)
منحت شركة دبي للعقارات شركة دبي للمقاولات عقد تشييد برج «ون جي بي آر» السكني الفاخر الذي يتمتع بإطلالة خلابة على الواجهة البحرية بمنطقة جميرا بيتش ريزيدينس. وتتواصل حاليا أعمال الإنشاء بشكل ملموس وفق الجدول الزمني المحدد لإنجاز المشروع في الربع الأخير من 2019. ويقع برج «ون جي بي آر» الجديد عند مدخل جميرا بيتش رزيدنس، التي تعد واحدة من أكثر وجهات الحياة الحصرية في الإمارة، ويهدف لتوفير أسلوب حياة فاخر ومريح لا مثيل له.
وقال عبد الله بن لاحج، المدير التنفيذي لمجموعة دبي للعقارات «ون جي بي آر يعد مشروعا مثاليا يعزز بامتياز مكانة دبي للعقارات كمطور للوجهات والمشاريع البارزة، ويعيد صياغة مفهوم المعيشة الشاطئية الفاخرة في دبي، ما يعزز معنويات المستثمرين بشكل إيجابي للغاية في كل منطقة جميرا بيتش ريزيدينس، التي سجلت معاملات عقارية بأكثر من 2.893 مليار درهم خلال 6 أشهر فقط من 2016». وأضاف «نحن نطور حافظة مشاريعنا الفاخرة بشكل إستراتيجي لتعزيز وترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية لخبرات الحياة الفاخرة، وانطلاقا من ذلك اخترنا أفضل الشركاء لضمان توفير أرقى مستويات الجودة والمواصفات الفنية للأعمال الإنشائية وتسليم المشروع وفق الجدول الزمني المقرر».
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