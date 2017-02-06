منح «دبي للمقاولات» عقد تشييد برج «ون جي بي آر» السكني الفاخر

دبي (الاتحاد)

منحت شركة دبي للعقارات شركة دبي للمقاولات عقد تشييد برج «ون جي بي آر» السكني الفاخر الذي يتمتع بإطلالة خلابة على الواجهة البحرية بمنطقة جميرا بيتش ريزيدينس. وتتواصل حاليا أعمال الإنشاء بشكل ملموس وفق الجدول الزمني المحدد لإنجاز المشروع في الربع الأخير من 2019. ويقع برج «ون جي بي آر» الجديد عند مدخل جميرا بيتش رزيدنس، التي تعد واحدة من أكثر وجهات الحياة الحصرية في الإمارة، ويهدف لتوفير أسلوب حياة فاخر ومريح لا مثيل له.

وقال عبد الله بن لاحج، المدير التنفيذي لمجموعة دبي للعقارات «ون جي بي آر يعد مشروعا مثاليا يعزز بامتياز مكانة دبي للعقارات كمطور للوجهات والمشاريع البارزة، ويعيد صياغة مفهوم المعيشة الشاطئية الفاخرة في دبي، ما يعزز معنويات المستثمرين بشكل إيجابي للغاية في كل منطقة جميرا بيتش ريزيدينس، التي سجلت معاملات عقارية بأكثر من 2.893 مليار درهم خلال 6 أشهر فقط من 2016». وأضاف «نحن نطور حافظة مشاريعنا الفاخرة بشكل إستراتيجي لتعزيز وترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية لخبرات الحياة الفاخرة، وانطلاقا من ذلك اخترنا أفضل الشركاء لضمان توفير أرقى مستويات الجودة والمواصفات الفنية للأعمال الإنشائية وتسليم المشروع وفق الجدول الزمني المقرر».

ويوفر مشروع برج «ون جي بي آر» السكني الفاخر المكون من 46 طابقا بإطلالة بانورامية خلابة على عين دبي ونخلة جميرا، وكل شقق البرج الـ 161 التي تتميز بمساحاتها الكبيرة وتتكون من 2 و3 و4 غرف نوم وشقق البنتهاوس ذات الـ5 غرف نوم، مجهزة بأرقى التشطيبات والتجهيزات من الأرضيات إلى الأسقف. كما سيتم تخصيص مكانين لركن السيارات لكل شقة ومصاعد خاصة لشقق الـ «بنتهاوس».