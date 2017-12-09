حرائق كاليفورنيا تشرد 200 ألف نسمة

عواصم (وكالات)

كافحت أجهزة الإطفاء في وقت مبكر، صباح أمس، حرائق غابات اجتاحت جنوب ولاية كاليفورنيا، ذات الكثافة السكانية العالية، لليوم الخامس على التوالي، مصحوبة برياح عاتية تزيد من شدتها، ودمرت ما لا يقل عن 500 مبنى، بعضها لمشاهير بملايين الدولارات، ودفعت 200 ألف شخص للفرار من منازلهم، بينما توقعت سلطات الأرصاد استمرار الأحوال الجوية السيئة حتى غد الأحد. ويشارك أكثر من 5700 من العاملين بالمطافئ من أرجاء كاليفورنيا والمناطق المحيطة بها، مدعومين بالمروحيات، في جهود لوقف اتساع نطاق 6 حرائق هائلة وحرائق أخرى أصغر مندلعة منذ الاثنين الماضي في مناطق تمتد نحو الشمال من لوس أنجلوس إلى مقاطعة سانتا باربرا على المحيط، وأذكتها رياح «سانتا» آنا العاتية التي تهب غرباً.

وقال مسؤولون إن المساحة التي التهمتها النيران جراء حريق «توماس» المشتعل شمال غرب لوس أنجلوس، قد اتسعت، لتغطي 115 ألف فدان ودمرت 439 مبنى. وقالت أجهزة المطافئ في كاليفورنيا إن حريقاً يطلق عليه اسم حريق «لايلاك» إلى الشمال من سان دييجو، اتسع نطاقه إلى 4100 فدان خلال بضع ساعات. وذكر مصور لـ «رويترز»، أن الحريق دمر 20 مبنى وتسبب في عمليات إخلاء وإغلاق طرق، بينما انفجرت خزانات بروبان تحت منازل عدة بسبب الحرارة، محدثة دوياً كالانفجارات. وتعد هذه ثاني حرائق غابات تشهدها كاليفورنيا الخريف الحالي، حيث لقي ما لا يقل عن 43 شخصاً حتفهم في أكتوبر الماضي، بحرائق أجبرت نحو 10 آلاف شخص على الفرار من منازلهم، وأتت على 245 ألف فدان على الأقل، شمالي منطقة خليج سان فرانسيسكو.

وطالت ألسنة النيران طرقاً سريعة وخطوط سكك حديدية، وهرع سكان لإخلاء منازلهم بعد تحذيرهم بأن أمامهم دقائق معدودة للمغادرة.

وقالت السلطات إن الرياح التي تهب حارة وجافة من صحراء كاليفورنيا، قد تصل سرعتها إلى 120 كلم في الساعة. وأبلغت الهيئة الوطنية للطقس عبر «تويتر» السكان بالقول «تأهبوا الآن لضمان استعدادكم أنتم وأسركم للرحيل في حال الإجلاء».