136 ألف أميركي أمضوا نصف مليون ليلة فندقية في أبوظبي العام الماضي

رشا طبيلة (أبوظبي)

يزور أبوظبي حالياً، وفد يضم 50 من الشخصيات الريادية من قطاع السفر والسياحة الأميركي للتعرف على المعالم السياحية المتميزة في أبوظبي، حيث يعد السوق الأميركي ضمن الأسواق العشرة الرئيسية المصدرة للنزلاء لأبوظبي، حيث استقبلت الإمارة 136 ألف نزيل أميركي العام الماضي، أمضوا نصف مليون ليلة فندقية.

ويتكون الوفد رفيع المستوى، الذي وصل أبوظبي الخميس الماضي، ويغادر أبوظبي بعد غدٍ الأربعاء، من مالكي وكالات السفر والسياحة الأعضاء في برنامج «بي سي دي للسفر»، وهي ثالث أكبر شركات إدارة السفريات والجولات الخارجية في العالم، حيث تبلغ قيمة مبيعاتها 27 مليار دولار في 96 دولة، ويضم فريق عملها 15 ألف موظف حول العالم. ويرافق الوفد عدد من كبار مديري شركة «بي سي دي».

ويزور الوفد، الذي يُقيم في فندق «الريتز كارلتون أبوظبي جراند كانال»، مدينة العين ويقوم بجولة حول معالم أبوظبي بما في ذلك جامع الشيخ زايد الكبير ومنارة السعديات وقصر الإمارات وجزيرة ياس، ومركز الاتحاد للطيران للابتكار، وسيزور الوفد خلال إقامته في أبوظبي وجهات ومعالم في دبي أيضاً.

وقال سيف سعيد غباش، مدير عام هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة: «سجلّت أبوظبي نتائج قياسية العام الماضي من ناحية عدد زوارها، ونتطلع إلى المحافظة على هذا الزخم ومواصلة توجهات النمو المستدام في السنوات المقبلة، حيث ارتفع عدد نزلاء منشآتنا الفندقية بنسبة 8% خلال 2016 ليصل إلى أكثر من 4,4 مليون نزيل».