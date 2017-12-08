خطة يابانية لتزويد مقاتلاتها بصواريخ لردع أي هجوم كوري شمالي محتمل

عواصم (وكالات)

كشفت اليابان أمس، عن خطة لتزويد مقاتلاتها بصواريخ موجهة بعيدة ومتوسطة المدى قادرة على ضرب كوريا الشمالية، في خطوة تهدف لردع الدولة الشيوعية المنعزلة، التي أطلقت صواريخ سقط بعضها قرب الأراضي اليابانية.

من جهتها، نقلت وكالة «إنترفاكس» عن إيجو مورجولوف نائب وزير الخارجية الروسي، قوله إن بلاده لديها قنوات اتصال مفتوحة مع كوريا الشمالية، وإنها مستعدة لممارسة نفوذها على بيونج يانج لخفض التوتر بمنطقة شبه الجزيرة الكورية، في وقت اتهم وزير الخارجية سيرجي لافروف أن الإدارة الأميركية «أهدرت فرصة لخفض التوترات» مع بيونج يانج، بإرسال «إشارات متضاربة» عبر الوسطاء الروس.

وأبلغ وزير الدفاع الياباني، ايتسونوري اونوديرا، الصحفيين بالقول أمس، إن بلاده تحتاج إلى تعزيز قدرتها الدفاعية في ضوء الوضع الأمني الذي يزداد خطورة، بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

وأضاف أن وزارته تدرس 3 أنواع من الصواريخ التي يمكن أن تعمل خارج نطاق أنظمة دفاع العدو.