اتحاد الكرة يتلقى دعوة رسمية للمشاركة في «خليجي 23»

معتز الشامي (دبي)

تلقى اتحاد الكرة، دعوة رسمية من الاتحاد الكويتي لكرة القدم، مساء أمس، للمشاركة في «خليجي 23» بالكويت، وذلك بعد نقل البطولة من الدوحة إلى الكويت، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم رفع الحظر عن الملاعب الكويتية رسمياً.

وعلمت «الاتحاد» بأن الدعوة الرسمية التي تلقاها اتحاد الكرة، حددت البطولة في موعدها نفسه المعلن مسبقاً، خلال الفترة من 22 ديسمبر الجاري وحتى 5 يناير المقبل، فيما بدأ خلال الساعات القليلة الماضية، تنسيق وتشاور مستمر، بين اتحاد الكرة ونظيريه السعودي والبحريني، لتأكيد المشاركة، والرد بالموافقة على حضور البطولة، وذلك بهدف دعم الأشقاء في الكويت وإنجاح البطولة.

وتفيد المتابعات بأن هناك اتجاهاً للموافقة على المشاركة من قبل السعودية، بالإضافة إلى الإمارات، بينما كانت البحرين أبدت موافقتها في رسالة رسمية تلقاها الاتحاد الكويتي بالفعل أمس.

وسيدخل «الأبيض» تجمعاً في دبي خلال الفترة من 11 وحتى 23 الجاري، ويخوض مباراتين وديتين أمام الإكوادور يوم 17، وأمام الجزائر يوم 23 من الشهر نفسه.

وعلمت «الاتحاد» بأنه في حالة الموافقة على المشاركة، فسيكون هناك خطة بديلة لتوفير الدعم اللازم للمنتخب، عبر تجميع «الأبيض» في موعده نفسه من دون تغيير، مع خوض التجريبية الأولى أمام الإكوادور يوم 17 ديسمبر، واعتبارها تجربة قوية قبل انطلاق خليجي 23، بينما سيكون الاعتذار عن مواجهة الجزائر يوم 23 الجاري، هو أنسب الخيارات، مع مد تجمع المنتخب حتى نهاية البطولة، وهو ما قد يعني بالتبعية تأجيل موعد مباراة السوبر بين الوحدة والجزيرة، والتي من المقرر أن تقام بالقاهرة أحد أيام 4 أو 5 يناير المقبل، أياماً عدة حال وصل المنتخب لنهائي البطولة.

ومن جانبه، أكد الشيخ علي آل خليفة، رئيس الاتحاد البحريني، أن البحرين أبدت موافقتها على المشاركة، وقال: «أكدنا مشاركتنا، بالتنسيق مع الأشقاء في الإمارات والسعودية. القرار سيكون ثلاثياً، وهناك نية قوية بالفعل بأن نشارك معاً في البطولة لإنجاحها، سواء أقيمت في فبراير المقبل أو خلال الشهر الجاري».