اتحاد الكرة يتلقى دعوة رسمية للمشاركة في «خليجي 23»

معتز الشامي (دبي)
تلقى اتحاد الكرة، دعوة رسمية من الاتحاد الكويتي لكرة القدم، مساء أمس، للمشاركة في «خليجي 23» بالكويت، وذلك بعد نقل البطولة من الدوحة إلى الكويت، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم رفع الحظر عن الملاعب الكويتية رسمياً.
وعلمت «الاتحاد» بأن الدعوة الرسمية التي تلقاها اتحاد الكرة، حددت البطولة في موعدها نفسه المعلن مسبقاً، خلال الفترة من 22 ديسمبر الجاري وحتى 5 يناير المقبل، فيما بدأ خلال الساعات القليلة الماضية، تنسيق وتشاور مستمر، بين اتحاد الكرة ونظيريه السعودي والبحريني، لتأكيد المشاركة، والرد بالموافقة على حضور البطولة، وذلك بهدف دعم الأشقاء في الكويت وإنجاح البطولة.
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وسيدخل «الأبيض» تجمعاً في دبي خلال الفترة من 11 وحتى 23 الجاري، ويخوض مباراتين وديتين أمام الإكوادور يوم 17، وأمام الجزائر يوم 23 من الشهر نفسه.
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ومن جانبه، أكد الشيخ علي آل خليفة، رئيس الاتحاد البحريني، أن البحرين أبدت موافقتها على المشاركة، وقال: «أكدنا مشاركتنا، بالتنسيق مع الأشقاء في الإمارات والسعودية. القرار سيكون ثلاثياً، وهناك نية قوية بالفعل بأن نشارك معاً في البطولة لإنجاحها، سواء أقيمت في فبراير المقبل أو خلال الشهر الجاري».