صعود «مؤشر مديري المشتريات» لأعلى قراءة على مدار 6 أشهر

دبي (الاتحاد)
أشارت بيانات شهر يناير لـ «مؤشر مديري المشتريات الرئيس»، التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، إلى تحسن قوي في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالإمارات، مدفوعًا بتوسعات في الإنتاج والأعمال الجديدة، التي دعمها تحسن الطلب الأجنبي. واستجابة لزيادة الأعمال الجديدة، زادت الشركات أعداد موظفيها للشهر التاسع على التوالي. أما على صعيد الأسعار، فقد أشارت البيانات إلى تباين التوجهات في يناير، حيث استمرت الشركات في تخفيض أسعارها رغم زيادة أعباء التكلفة.
وتحوي الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، وتعدها شركة أبحاث «IHS Markit»، بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الدولة. وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني «تظهر بيانات مؤشر مديري المشتريات الرئيس في شهر يناير محافظة نمو الإنتاج والطلبيات الجديدة على زخمها، ويمثل التحسن في طلبات التصدير أمراً مشجعاً للغاية، خاصة بعد النمو المتواضع نسبياً الذي شهدته هذه الطلبات في عام 2016».
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أما على صعيد الوظائف، فلم تنجح الزيادة الإضافية لأعداد الموظفين في تخفيف الضغط على القدرات التشغيلية. وكان معدل تراكم الأعمال غير المنجزة طفيفًا في مجمله، حيث لم تسجل الغالبية العظمى من الشركات المشاركة في الدراسة 91%) أي تغير في حجم الأعمال غير المنجزة.
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وتحسن متوسط مواعيد التسليم بمعدل حاد وكان متماشيًا بشكل عام مع ما هو مسجل في الشهر السابق. وأخيرًا، ظلت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط الإماراتية متفائلة بشأن مستقبل الإنتاج في الـ 12 شهرًا المقبلة في بداية العام. وأشارت الشركات التي أعربت عن تفاؤلها بشأن العام المقبل إلى توقعاتها بزيادة التحسن في أوضاع السوق وزيادة معدل طلبات العملاء.