نائب مصري: تميم واهم ببقائه إيرانياً

القاهرة (مواقع إخبارية)

قال عضو مجلس النواب المصري اللواء حسن السيد إن أمير قطر تميم بن حمد واهم حينما يظن أن إيران هي السبيل لبقائه في الحكم فلن تنتصر إيران أبدا في تحقيق أحلامها لأن الدول العربية ستقف لها بالمرصاد، مشيرا إلى أن مشهد علي عبد الله صالح وقبله معمر القذافي أمر يبلور المأساة التي تعيشها المنطقة بغض النظر عن مواقفهما وفترة حكمهما.

وأضاف في تصريح لـ«اليوم السابع»، أن العراق تم تدميرها من قبل على يد جورج بوش واعترفت بعدها بريطانيا بأن الولايات المتحدة أمدتها بمعلومات مغلوطة عن الأسلحة النووية ومن هنا جاءت الكارثة وتميم يكرر نفس السيناريو ولكن ينبغي أن نقف ونحاسبه حفاظا على الدول العربية، وطالب بضرورة أن تكون هناك وقفة مع أمير قطر حتى لا يتم تكرار المشاهد التي نراها الآن في باقي الدول العربية.