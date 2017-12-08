إيران تهيمن على أسواق قطر

القاهرة (مواقع إخبارية)

أكد تقرير إخباري أمس، سيطرة إيران على جميع مفاصل الاقتصاد القطري والاستحواذ على مقدراته والتحكم في جميع قطاعاته منذ دخولها إلى الأسواق بعد مقاطعة الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) للدوحة في 5 يونيو الماضي، وقال التقرير الذي نشر في موقع «اليوم السابع» إن محاولات النظام الإيراني، للتغلغل مستمرة في اقتصاد قطر وزادت توسعاً في الأسواق من أجل السيطرة على قطاعات أهمها الصناعات الغذائية على الرغم من الفضائح التي أكدت أن معظم المنتجات فاقدة لمعايير الجودة لجهة التغليف غير الصحي للبضائع والمواد الغذائية.

وقال تقرير نشرته صحيفة «فايننشال تريبيون» الإيرانية على موقعها الإلكتروني، إن طهران صدرت سلعاً غير نفطية بقيمة 139 مليون دولار إلى قطر، مسجلة زيادة ملحوظة بلغت 117.5 %، وأشار تحديداً إلى أن منتجات البيتومين والمواد الغذائية والزراعية تمثل الجزء الأكبر من الصادرات، حيث بلغت قيمة صادرات البيتومين 28 مليون دولار، وهى نسبة أعلى بكثير من قيمة صادرات السلع الأخرى. بينما بلغت قيمة صادرات الطماطم 6.61 مليون دولار، والحليب والقشدة 4.1 مليون دولار، والخيار 3.9 مليون دولار والبطيخ 3.8 مليون دولا، وسجلت صادرات بينها الإسمنت والفستق والزعفران نموا طفيفا هذا العام على الرغم من أن حصتها لم تعد كبيرة بعد الآن.

إلى ذلك، ومع إعلان وزارة الدفاع الفرنسية عن استعداد قطر لشراء 490 دبابة فرنسية الصنع من النوع VBIC، وهي غالباً ما تستخدم في حروب الشوارع والحشود البشرية، قال محمد السلمي، رئيس مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية، عبر حسابه على «تويتر» إن هناك من يخشى تسليم تلك الدبابات لإيران التي لا تستطيع شراءها مباشرة بسبب العقوبات الدولية، فيما أرجع آخرون أن الصفقة ربما تأتى في إطار تخوفات أمير قطر تميم بن حمد من حراك شعبي مرتقب ضده بسبب حالة الغضب الواسعة التي يعيشها الشارع في ظل السياسات الإرهابية والديكتاتورية.