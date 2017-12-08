سيالة يلتقي لافروف الثلاثاء في موسكو

موسكو (وكالات)

ذكرت وكالة الإعلام الروسية أمس نقلا عن السفارة الليبية في روسيا أن من المتوقع أن يزور وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد طاهر سيالة موسكو يوم الاثنين المقبل، وأضافت الوكالة أن الوزير الليبي يخطط لإجراء محادثات مع وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف الثلاثاء.

وصرح رئيس لجنة الاتصال الروسية الخاصة بتسوية الأزمة الليبية بأن موسكو ستطرح مبادرة لعقد مؤتمر حوار وطني ليبي على غرار الصيغة المقترحة لسوريا، وأوضح رئيس اللجنة أن المبادرة الروسية، التي تم طرحها في إيطاليا، حظيت بتقييم إيجابي، وتمثل إطاراً فريداً للحوار.

من جهته، أشار مصدر مطلع في حكومة الوفاق الوطني في طرابلس لصحيفة «إيزفيستيا» إلى أن بعض الأطراف قد بدأت بإجراء مفاوضات حول تقريب المواقف للرد على مبادرة موسكو.