اغتيال نائب جنوب سوداني في أوغندا

جوبا (رويترز)

قال مسؤول محلي كبير في جنوب السودان، إن نائباً في برلمان محلي قتل في أوغندا المجاورة وألقى بمسؤولية الجريمة على المتمردين.وقال ألفرد كينيث دوكو وزير الإعلام والثقافة والشباب والرياضة في ولاية ياي ريفر، إن النائب جاكوب كوينسوك جايل قتل في وقت متأخر من مساء الأربعاء، وأضاف دوكو أن جايل قتل في مدينة يومبي شمال غرب أوغندا، وقال إنه قتل بالرصاص على يد أفراد موالين لنائب الرئيس السابق ريك مشار. ونفي لام بول جابرييل المتحدث باسم المتمردين تنفيذهم لعملية الاغتيال وألقى بالمسؤولية على الحكومة.

وقال «ليس باستطاعة قواتنا العبور إلى أوغندا لأن ليس لدينا هذا التفويض... لسنا مسؤولين عما حدث»، ولم يتضح ما الذي كان جايل يفعله في أوغندا لكن البيان قال، إن حكومة الولاية أرسلته هو وثلاثة آخرين إلى منطقة كاجو كيجي المتاخمة للحدود مع أوغندا قبالة مدينة يومبي لعقد «اجتماعات سلام وحوار مع أفراد من المجتمع».