مجموعة إرهابية تدهم محلاً تجارياً في تونس

ساسي جبيل (تونس)

دهمت مجموعة إرهابية محلاً تجارياً بمنطقة عين زيان بمدينة سبيبة التابعة لمحافظة القصرين التونسية. وأكد مصدر أمني أمس الجمعة في تصريح صحفي، أن العناصر الإرهابية استولت على كمية من المواد الغذائية، ثم لاذت بالفرار، مشيراً إلى أن وحدات عسكرية تعقبها ضمن عملية تمشيط واسعة.

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية، أمس في بيان لها أن وحداتها الأمنية تمكّنت من تفكيك خليّة تكفيريّة تتكوّن من 3 عناصر، أعمارهم تتراوح بين 21 و35 عاماً من سكان مدينة جربة السياحية.

وأضاف البيان أنه بإيقاف اثنين من عناصر من الخليّة المذكورة والتحرّي معهما اعترفا بأنهما يتواصلان مع مع عناصر إرهابيّة موجودة ببؤر التوتر.

وباستشارة النيابة العموميّة أذنت للفرقة المذكورة بالاحتفاظ بهما ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها «الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي» وإدراج العنصر الثالث بالخليّة بالتفتيش والمساعي حثيثة لإلقاء القبض عليه.