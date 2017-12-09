الداخلية المصرية تحبط مخططاً «إخوانياً» لإثارة الفوضى

القاهرة (وكالات)

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس، القبض على 5 عناصر إخوانية، خططوا لأعمال عنف عقب صلاة الجمعة، باستخدام ما يسمى بـ»المبروكة»، وذلك بعد بثهم مقاطع مصورة على شبكة الإنترنت تحرض المواطنين ضد مؤسسات الدولة. وكشفت الوزارة عن رصد قطاع الأمن الوطني لمخططات جماعة الإخوان، لاستثمار القرار الأميركي بنقل السفارة الأميركية للقدس في تأليب الرأي العام والنيل من استقرار البلاد. وأشار البيان الصادر عن الوزارة إلى قيام أحد الأشخاص ببث فيديو عبر شبكة الإنترنت، يحث المواطنين على التظاهر وارتكاب أعمال العنف ضد مؤسسات الدولة، أعقبه بث ما يسمى حركة «غلابة»، التابعة لجماعة الإخوان المحظورة، الدعوة ذاتها، ووجهت فيها عناصرها لاستخدام ما يسمى «المبروكة».

وأشار البيان إلى أن «عمليات الفحص والتحري أكدت أن الشخص الذي قام بالتحريض عبر شبكة الإنترنت هو الإخواني ياسر عبد الحليم أحمد عبد الحفيظ وشهرته ياسر العمدة (موظف إداري سابق بميناء دمياط، وهارب حالياً بدولة تركيا، وهو القائم على ما يسمى حركة «غلابة»)، وأن ما يسمى بـ(المبروكة) عبارة عن كتلة إسمنتية بها العديد من المسامير، يتم إلقاؤها على المواطنين بغرض إصابتهم، وعلى السيارات لإحداث تلفيات بإطاراتها، بهدف تعطيل حركة المرور وإثارة الفوضى».

وبحسب البيان، تمكن رجال الأمن من تحديد وضبط العناصر التي اضطلعت بالتخطيط والإعداد لتنفيذ ذلك المخطط، وهم:

* محمد مصطفى معوض النبراوي (38 سنة – مدير تسويق سابق بشركة سياحة) يقيم بشارع الكبلات بالمطرية.