الجيش الوطني يحرر ميناء الحيمة العسكري في الحديدة

بسام عبدالسلام (عدن)

تمكنت قوات الشرعية المدعومة من التحالف العربي في محافظة الحديدة، غرب اليمن، من تحرير ميناء الحيمة العسكري وتطويق مدينة حيس التابعة لمحافظة الحديدة. وأفادت مصادر عسكرية بأن القوات العسكرية والمقاومة الشعبية، تقدمت في الخط الشمالي من مدينة الخوخة ومعسكر أبو موسى الأشعري، ووصلت إلى منطقة الحيمة، وتمكنت من تحريرها والميناء العسكري في المنطقة الذي يبعد 10 كم عن الخوخة، فيما تخوض وحدات أخرى مواجهات على مشارف مديرية التحيتا، وتزامن ذلك مع تقدم لقوات أخرى باتجاه حيس التي جرى تطويقها من اتجاهات عدة، تمهيداً لتحريرها والاتجاه نحو مناطق الجراحي وزبيد للوصول إلى مدينة الحديدة.

وأضافت المصادر أن لواء عسكرياً متكاملاً وصل إلى مديرية الخوخة لتعزيز القوات الحكومية، فيما تقوم مروحيات الأباتشي التابعة لقوات التحالف العربي بتمشيط الشريط الساحلي وتأمين تقدم القوات البرية، وأشار المصدر العسكري إلى أن مليشيا الحوثي الانقلابية تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات العسكرية، وسط فرار وتراجع جماعي باتجاه مركز الحديدة.

وتمكنت قوات الجيش الوطني اليمني بإسناد من قوات التحالف العربي من تحرير مواقع جديدة في محافظة الجوف، شمال البلاد، وسط استمرار عملية تمشيط مدينة الخوخة في الحديدة، تمهيداً للبدء بعمليات عسكرية لتحرير مناطق أخرى بمحافظة الحديدة غرب البلاد.

وحررت قوات الجيش الوطني منطقتي حرشة العجوز، وحرشة الأرانب، في جبهة الغريميل شمال محافظة الجوف عقب معارك دارت مع الميليشيات منذ ساعات الأولى لصباح أمس.