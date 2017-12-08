اعتقال فيتنامي شرع في بيع قردة نافقة



تاريخ النشر: السبت 09 ديسمبر 2017 هانوي (د ب أ) ذكرت وسائل إعلام رسمية، أمس، أن حراس الغابات اعتقلوا صياداً يمارس عمله بطريق غير شرعي وسط فيتنام، وبحوزته اثنين من قردة اللانجور النافقة، التي يصنفها الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة بوصفها من الأنواع المهددة بالانقراض. وقالت وكالة الأنباء الفيتنامية: «إن حراس الغابات في متنزه «فونج نها-كي بانج» الوطني بإقليم كوانج بينه، اعتقلوا أمس الأول «دينه فان توي» (29 عاماً)، بينما كان يحاول أن يخرج من المتنزه اثنين من قردة اللانجور السوداء النافقة، لبيعها للاستهلاك الآدمي». وكان قد تم سلخ إحداهما وإزال أحشائه. واعترف توي أمام الشرطة أنه كان ينوي بيع القردين كلحوم طرائد.