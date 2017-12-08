ألبوم جديد للراحل هندريكس مطلع 2018

نيويورك (أ ف ب)

يصدر في الثامن من مارس 2018 ألبوم لأسطورة الروك الأميركي الراحل جيمي هندريكس يضم عشرة أعمال، سجلت قبل أشهر قليلة من وفاته في عام 1970، على ما أعلن ورثة عازف الجيتار الشهير.

وسيكون «بوث سايدز اوف ذي سكاي» الجزء الأخير من ثلاثية صدر الجزء الأول منها عام 2010 والثاني في 2013.

ويضم الجزء الجديد استعادة لمقطوعة «وودستوك» للفنانة الكندية جوني ميتشل التي ألفتها بعدما فوتت المهرجان الشهير عام 1969، الذي شارك فيه جيمي هندريكس.

وكان هندريكس سجل نسخة عن «وودستوك» مع أسطورة ثانية في عزف الجيتار هو ستيفن ستيلز من فرقة «كروسبي، ستيل، ناش اند يانغ» الشهيرة في السبعينيات. وسيتضمن الألبوم الجديد نسخة جديدة مرممة من «شيروكي ميست» وهي عزف من دون كلام يتغنى فيه الفنان بأصوله الهندية الأميركية ويعزف فيها السيتار بدلا من الجيتار.

وسجل محتوى الألبوم الجديد بين يناير 1968 وفبراير 1970. وتوفي جيمي هندريكس، عن 27 عاماً في فندق بلندن في سبتمبر 1970.