لوس أنجلوس (رويترز)

جاءت أفلام «ذا بوست» المدافع عن حقوق الصحافة، و«دونكيرك» الذي تدور أحداثه في حقبة الحرب العالمية الثانية و«وندر وومان» الذي يتناول قصة بطلة خارقة ضمن قائمة أفلام العام لمعهد الفيلم الأميركي.

تضم القائمة عشرة أفلام، ومن المرجح أن يكون لها صدى عند منح جوائز رفيعة المستوى في هوليوود العام المقبل.

وضمت القائمة السنوية للمعهد أيضاً فيلم الإثارة «جيت آوت» الذي يتناول أموراً نفسية تتعلق بالعنصرية و«ليدي بيرد» وهو دراما تدور حول الانتقال من مرحلة المراهقة إلى النضج، والفيلم الرومانسي الخيالي «ذا شيب أوف ووتر» والكوميديا الرومانسية «ذا بيج سيك» والكوميديا السوداء «ثري بيلبوردز آوتسايد إيبينج، ميزوري» والدراما الاجتماعية «ذا فلوريدا بروجيكت».

وقائمة المعهد ليست تنافسية وليس لها فائز نهائي. وقال المعهد في بيان إنه يتم اختيار الأفلام لأنها «تدفع فن الصورة المتحركة قدما وتعزز التراث الثقافي الغني للطراز الفني الأميركي وتلهم الجمهور والفنانين على حد سواء، كما أنها تؤثر في المجتمع».

وتم إعلان القائمة بينما يجري الإعداد على قدم وساق لموسم جوائز هوليوود، حيث من المقرر إعلان ترشيحات جوائز جولدن جلوب وجوائز سكرين أكتورز جيلد الأسبوع المقبل. ومن المقرر إعلان ترشيحات جوائز الأوسكار في يناير 2018.