عبدالله القواسمة (الظفرة)

وضع محمد عبدالرحمن بصمته على الهدف رقم 501 للعين ببطولة الدوري أمس، وهو الذي جاء في الدقيقة 50 من عمر هذه المواجهة، وإثر تسديدة بارعة من «عجب» استقرت في الزاوية اليسرى للمرمى، حيث فتح هذا الهدف الباب على مصراعيه أمام العين للتشبث بصدارة البطولة، بعدما أنهى هذه المباراة فائزاً بنتيجة 2-1 وبعد مجريات صعبة قدم فيها الظفرة كل شيء لتحقيق التعادل على أقل تقدير، إلا أن معاناته بدت واضحة من عدم وجود المهاجم الهداف صاحب اللمسة الأخيرة الحاسمة.

وعند الحديث عن هدف محمد عبدالرحمن رقم 501، لابد من الإشارة إلى أن الهدف الذي حمل الرقم 500 كان قد أحرزه ماركوس بيرج في الجولة الماضية التي تغلب فيها «الزعيم» على النصر بنتيجة 2-1.

وأعقب هدف «عجب» أمس، هدف آخر لزميله دياكيه، الذي يعتبر الأول له بالنسخة الحالية لبطولة الدوري، بعدما دفع به زوران المدير الفني للعين في الشوط الثاني لزعزعة الحضور الدفاعي القوي الذي أظهره الظفرة لينجح اللاعب في تلبية تطلعات فريقه بعد 14 دقيقة على دخوله بدلاً من خالد عبدالرحمن، علماً بأن هدف دياكيه جاء بعد 45 دقيقة لعب خاضها في النسخة الحالية لبطولة الدوري بشكل عام توزعت على مدار 4 مباريات.

وحملت المباراة مصادفة أخرى تمثلت في أن الهدف الوحيد الذي أحرزه الظفرة وحمل توقيع سعيد الكثيري يعتبر الأول للاعب في النسخة الحالية للمسابقة وجاء في مرمى فريقه السابق الذي قضى في صفوفه ثلاثة مواسم على التوالي، حيث آثر الكثيري عدم الاحتفال بهذا الهدف.