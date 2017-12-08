البدري: الجزيرة استفاد من الفوز الأول

القاهرة (الاتحاد)
قليل ما يفتح قلبه ويكشف عما يدور داخله من صراعات وأفكار.. ولكنه خص «الاتحاد» بحوار هادئ وطويل.. تحدث عن كأس العالم للأندية في أبوظبي، وكيف يتابعه من على مقاعد المتفرجين، بعدما كان قريباً من الذهاب إلى أبوظبي والمشاركة.. هو حسام البدري المدير الفني للقلعة الحمراء.. وقائد كتيبة نادي القرن الكروية في القارة السمراء.
قال البدري، إن ناديه مرتبط وجدانياً بشكل دائم ومنذ سنوات طويلة ببطولة كأس العالم للأندية، والتي تقام حالياً في العاصمة أبوظبي بنسختها الجديدة، خاصة وأن الفريق الأحمر يعتبر أكثر الأندية التي شاركت في البطولة على مدار تاريخها «5 مرات» ونجح في تحقيق المركز الثالث.
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وأضاف المدير الفني للأهلي: أبارك للوداد التواجد في هذا المحفل العالمي، مؤكداً أن الأهلي قدم واحدة من أجمل البطولات الأفريقية ونجح في إقصاء أفضل الفرق في البطولة، سواء الترجي التونسي وكذلك النجم وبنتائج كبيرة، قبل أن يخسر في المباراة النهائية أمام الوداد البيضاوي المغربي بهدف وحيد.
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وواصل البدري: ما قلته على الوداد ينطبق على الجزيرة، ويبقى «فخر أبوظبي» لديه ميزة كبيرة أنه فاز في المباراة الأولى ونال جرعة ثقة، فضلاً عن المساندة الجماهيرية من كل الفئات في الإمارات، كما أن الفريق يضم مزيجاً من اللاعبين المتميزين بدليل أنه نجح بأقل مجهود في تخطي أوكلاند.
مدرب الأهلي شدد على أنه سيعمل مع الفريق لتعويض ما فات في الموسم المقبل، والعمل على تحقيق لقب دوري الأبطال للعودة مرة أخرى والمشاركة في مونديال الأندية وهي البطولة المحببة كثيراً لقلوب جمهور النادي الأهلي، في ظل حضوره الخاص دائما في البطولة، وفي ظل الجماهير الضخمة والشعبية التي يمتلكها النادي الأحمر في كل مكان.
البدري أردف قائلاً: حلم اللعب في البطولة المقبلة يداعبني، خصوصاً وأن أجواء أبوظبي تساعد كثيراً علي التألق، في ظل وجود جالية مصرية كبيرة وأجواء مناخية غير عادية بعكس البرد القارص في اليابان، فريقي قادر على العودة والتعويض في الفترة المقبلة وحصد جميع الألقاب الممكنة في مختلف البطولات سواء محلياً أو إفريقياً، وبالفعل طالبت لاعبي فريقي عقب خسارة لقب دوري الأبطال بضرورة القتال لإسعاد الجمهور في الموسم المقبل.