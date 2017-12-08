البدري: الجزيرة استفاد من الفوز الأول

القاهرة (الاتحاد)

قليل ما يفتح قلبه ويكشف عما يدور داخله من صراعات وأفكار.. ولكنه خص «الاتحاد» بحوار هادئ وطويل.. تحدث عن كأس العالم للأندية في أبوظبي، وكيف يتابعه من على مقاعد المتفرجين، بعدما كان قريباً من الذهاب إلى أبوظبي والمشاركة.. هو حسام البدري المدير الفني للقلعة الحمراء.. وقائد كتيبة نادي القرن الكروية في القارة السمراء.

قال البدري، إن ناديه مرتبط وجدانياً بشكل دائم ومنذ سنوات طويلة ببطولة كأس العالم للأندية، والتي تقام حالياً في العاصمة أبوظبي بنسختها الجديدة، خاصة وأن الفريق الأحمر يعتبر أكثر الأندية التي شاركت في البطولة على مدار تاريخها «5 مرات» ونجح في تحقيق المركز الثالث.

وأوضح أن الأهلي يصعب عليه الابتعاد عن تلك البطولة تحديداً، لعدة أسباب، أهمها أنه كان قريباً جداً من التأهل، وأنه الفريق المصري الوحيد الذي شارك فيها وأكثر فريق إفريقي على الإطلاق نجح في التواجد بها بفضل الفوز 5 مرات في السنوات الماضية بلقب دوري الأبطال، في إنجاز غير مسبوق، كما أنه أفضل ثالث فريق أفريقي يحقق مركزاً فيها بعد مازيمبي الكونغولي «الفائز بمركز الوصيف في عام 2010 أمام إنتر ميلان الإيطالي»، والرجاء البيضاوي «حصد نفس المركز في عام 2013 أمام بايرن ميونيخ الألماني».

وأضاف المدير الفني للأهلي: أبارك للوداد التواجد في هذا المحفل العالمي، مؤكداً أن الأهلي قدم واحدة من أجمل البطولات الأفريقية ونجح في إقصاء أفضل الفرق في البطولة، سواء الترجي التونسي وكذلك النجم وبنتائج كبيرة، قبل أن يخسر في المباراة النهائية أمام الوداد البيضاوي المغربي بهدف وحيد.

أوضح قائلاً: الوداد المغربي فريق كبير مضيفاً: الفريق قادر على الصعود للمباراة النهائية، وبطل أفريقيا دائماً قادر على المنافسة على اللقب، مطالباً لاعبي الوداد بالهدوء واللعب من أجل الاستمتاع في المقام الأول، والتعامل مع البطولة بالقطعة وتابع: الوداد معه مدرب قدير يجيد التعامل مع المباريات الكبرى بعيداً عن الضغوط، وهو ما يمنح الفريق ميزة كبيرة، خصوصاً وأن جماهير النادي تنظر للفوز ببطولة أفريقيا باعتباره الإنجاز الأهم، بعكس جماهير الأهلي التي تخطت تلك المرحلة وتحلم بالتواجد والمنافسة على اللقب لتحطيم أرقام الرجاء ومازيمبي.

وواصل البدري: ما قلته على الوداد ينطبق على الجزيرة، ويبقى «فخر أبوظبي» لديه ميزة كبيرة أنه فاز في المباراة الأولى ونال جرعة ثقة، فضلاً عن المساندة الجماهيرية من كل الفئات في الإمارات، كما أن الفريق يضم مزيجاً من اللاعبين المتميزين بدليل أنه نجح بأقل مجهود في تخطي أوكلاند.

مدرب الأهلي شدد على أنه سيعمل مع الفريق لتعويض ما فات في الموسم المقبل، والعمل على تحقيق لقب دوري الأبطال للعودة مرة أخرى والمشاركة في مونديال الأندية وهي البطولة المحببة كثيراً لقلوب جمهور النادي الأهلي، في ظل حضوره الخاص دائما في البطولة، وفي ظل الجماهير الضخمة والشعبية التي يمتلكها النادي الأحمر في كل مكان.

البدري أردف قائلاً: حلم اللعب في البطولة المقبلة يداعبني، خصوصاً وأن أجواء أبوظبي تساعد كثيراً علي التألق، في ظل وجود جالية مصرية كبيرة وأجواء مناخية غير عادية بعكس البرد القارص في اليابان، فريقي قادر على العودة والتعويض في الفترة المقبلة وحصد جميع الألقاب الممكنة في مختلف البطولات سواء محلياً أو إفريقياً، وبالفعل طالبت لاعبي فريقي عقب خسارة لقب دوري الأبطال بضرورة القتال لإسعاد الجمهور في الموسم المقبل.