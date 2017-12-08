تين كات.. ثعلب الواقعية

مصطفى الديب (أبوظبي)
عندما تتحدث مع الهولندي تين كات، مدرب الجزيرة، تشعر أنه يتفحصك من خلال نظرات ثاقبة، وكأنه يضع خطة للتعامل مع قدراتك من كثرة التأثر بالمباريات والتفكير في المواجهات.
هو مدرب دائم الفكر لا يتوقف عن العمل ووضع الخطط، لكن من دون أن يشعر به أحد، بلا ضغوط على من حوله، خاصة اللاعبين. ورغم الصرامة والدقة التي يتميز بها دائماً، فإنه محبوب من لاعبيه بدرجة كبيرة، فهو المدرب الذي يطوع القدرات والمعد الذي يخرج الطاقات والأب الذي يزيل الهموم، وكذلك الحاكم العادل في توزيع المهام.
|
يعشق ثعلب المدربين التعامل دائماً بالقطعة، ولا يحب الحديث إلا عن المحطة المقبلة في قطار مشواره مع الفريق، محلية كانت أو مونديالية.
|
كل هذه الخبرات جعلت منه رجل المواقف الصعبة، دائماً ما يخطو فوق الصعوبات بهدوء، ويكسب الرهان دائماً أمام التحديات التي تواجهه في الطريق إلى القمة مكانه المفضل دائماً.