توقيع اتفاقيات «عهد» في «اقتصادية رأس الخيمة»

رأس الخيمة (الاتحاد)

شهد الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة توقيع اتفاقيات «عهد» التي وقعها مديرو الإدارات والمكاتب والمستشارون والخبراء مع د.عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام الدائرة، ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات للعام الثاني على التوالي، إذ يتعهد بها كل مدير ومسؤول أمام القيادة العليا بالتزامه بمبادئ الشفافية والحوكمة، وتحمل المسؤولية المناطة به - كلٌ في مجال اختصاصه في الدائرة- بتطبيق خطط العمل التشغيلية. ونصت بنود الاتفاقية بين المسؤولين ومدير عام الدائرة على الالتزام بالخطط التشغيلية الموضوعة لهذا العام بإخلاص ومهنية تامة، وتنفيذها بأكمل وجه حسب المدة الزمنية المحددة لإنجازها، والعمل بروح الفريق الواحد للخروج بأفضل النتائج والممارسات المتميزة.

وأشار النقبي إلى أن اتفاقية «عهد» التي انطلقت في العام الماضي، جاءت ترسيخا لمبدأ الثقة المتبادلة بين الإدارة العليا والوحدات التنظيمية بالدائرة، ووضع كل مسؤول تحت سقف المسؤولية والمراقبة، ومن ثم استعراض نتائج أعمالهم ربعيا وتكريم أصحاب الإنجازات منهم.