سالم خميس: المشاركة في «نسخة 2009» محطة تاريخية

رأس الخيمة (الاتحاد)

وصف سالم خميس، لاعب الأهلي، مشاركته في «مونديال 2009»، بأنها محطة تاريخية مهمة في مسيرته الكروية والمهنية، بوجود أفضل الفرق على مستوى العالم، وسط أجواء لا تتكرر كثيراً، خصوصاً الاهتمام الكبير من وسائل الإعلام المحلية والدولية بالبطولة والمباريات، كما أن المنافسات الكبيرة تدعم خبرة اللاعبين وتشجيعهم على مواجهة أجواء التحدي بالصبر والتركيز والعزيمة والروح العالية، من أجل بلوغ الهدف من المشاركة، خصوصاً أن أي لاعب يمثل فرقنا يدرك بأنه يدافع عن سمعة الكرة الإماراتية، بعيداً عن فكرة تمثيل النادي فقط.

وأضاف: «أتمنى أن يحظى كل لاعبي «دورينا» بفرصة بالمشاركة في البطولة، لكتابة التاريخ وتأكيد مسيرة التطور للكرة الإماراتية».

ودعا سالم خميس إلى الاستفادة من إقامة مونديال الأندية في الدولة، من خلال متابعة المباريات، واستخلاص الدروس على الصعيد الفني والتكتيكي، والعمل على متابعة جميع الأمور، التي يمكن أن تكون دافعاً لأفضل أداء في المنافسات المختلفة.

وقال: «أتذكر جيداً السعادة التي غمرتنا بالمشاركة في المونديال، وحالة الترقب الكبيرة لها والتحضير الجيد، وبرغم الخسارة أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي بهدفين، إلا أن المشاركة تبقى حاضرة بالذاكرة لأنها في بطولة كبيرة».

وحول مشاركة الجزيرة في النسخة الحالية، قال سالم خميس: «سعادتي كبيرة بالمردود القوي للاعبي الجزيرة في الجولة الافتتاحية والفوز على منافس قوي، وبكل فخر يستحق نجوم الجزيرة التقدير على الروح العالية والأداء القتالي حتى النهاية، ويمنحهم الحافز في المواجهة المرتقبة أمام أوراوا بطل آسيا في ربع النهائي اليوم، ويجب على «فخر أبوظبي» عدم الاستهانة بقدرات الفريق الياباني الذي حصد اللقب القاري، والتفوق عليه يمنح الجزيرة المجال لخوض لقاء للتاريخ مع ريال مدريد بطل أوروبا». وشدد سالم خميس على أهمية الحضور الجماهيري، لدعم ممثل الوطن في البطولة، مشيراً إلى أن المباريات القوية تدفع الجماهير لمتابعة البطولة.