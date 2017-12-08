هوري: أوراوا «كامل العدد» للمواجهة

أبوظبي (الاتحاد)

شدد تاكفومي هوري، المدير الفني لأوراوا الياباني، على أن لقاء اليوم بالنسبة له، بمثابة نهائي كؤوس، مشيراً إلى أن اللقاء لن يكون سهلاً بالنسبة لفريقه، وقال في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «نعرف جيداً الجزيرة، وهو فريق جيد ويتمتع بقدرات قوية للغاية، كما أن لاعبيه أصحاب بنية جسدية قوية، الأمر الذي يتطلب تعاملاً خاصاً».

وأضاف: «علينا تحقيق الهدف من لقاء اليوم بالفوز، من أجل الحديث عن المحطة المقبلة، ولا يمكن التطرق إليها إلا بعد الفوز اليوم».

وقال: «أوراوا جاهز لهذه المواجهة بقوة، والجميع مستعدون، ولا توجد غيابات في صوف الفريق، الأمر الذي سوف يمنحنا قوة إضافية في مباراة اليوم». وقال تاكفومي هوري إنه يعرف جيداً أن الجزيرة يلعب عل أرضه وبين جماهيره، ولكنّ لاعبيه قادرون على التعامل مع هذه المواقف الصعبة، خاصة أنهم مروا بها كثيراً في المواجهات القارية.

وأشار إلى أنه ولاعبيه يسعون لتسطير تاريخ جديد لكرة اليابان، مؤكداً أن أوراوا لا يعاني أي ضغوط، وسوف يدخل اللقاء بهدف واحد، هو تحقيق الفوز من أجل الوصول لنصف النهائي.

وأعرب تاكفومي هوري عن ثقته في قدرة لاعبيه على الفوز، مشيراً إلى أن الموقف في مثل هذه البطولات يختلف تماماً عن المنافسات المحلية، مثلما حدث في نهائي آسيا، حيث كان وضع الفريق صعباً محلياً، لكنه توج بدوري أبطال آسيا، وهذا يعكس قدرة اللاعبين على تحدي أنفسهم في المواجهات المصيرية. واعترف مدرب بطل آسيا بأن الجزيرة فريق قوي، ويملك دفاعاً قوياً قادراً على التصدي للهجوم الشرس، مثلما حدث في المباراة الأولى، منوهاً إلى أنه وضع ذلك في الاعتبار، وسوف يتعامل معه بحذر شديد.

وتمنى أن يكون التوفيق حليف لاعبيه، مطالباً الجميع بتوخي الحذر، وعدم الاندفاع للهجوم على حساب الدفاع، والعكس صحيح من آجال الخروج بنتيجة إيجابية من المواجهة المرتقبة، وتحقيق الهدف بالصعود ألى نصف نهائي البطولة الكبيرة.