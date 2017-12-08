هوري: أوراوا «كامل العدد» للمواجهة

أبوظبي (الاتحاد)
شدد تاكفومي هوري، المدير الفني لأوراوا الياباني، على أن لقاء اليوم بالنسبة له، بمثابة نهائي كؤوس، مشيراً إلى أن اللقاء لن يكون سهلاً بالنسبة لفريقه، وقال في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «نعرف جيداً الجزيرة، وهو فريق جيد ويتمتع بقدرات قوية للغاية، كما أن لاعبيه أصحاب بنية جسدية قوية، الأمر الذي يتطلب تعاملاً خاصاً».
وأضاف: «علينا تحقيق الهدف من لقاء اليوم بالفوز، من أجل الحديث عن المحطة المقبلة، ولا يمكن التطرق إليها إلا بعد الفوز اليوم».
|
وأشار إلى أنه ولاعبيه يسعون لتسطير تاريخ جديد لكرة اليابان، مؤكداً أن أوراوا لا يعاني أي ضغوط، وسوف يدخل اللقاء بهدف واحد، هو تحقيق الفوز من أجل الوصول لنصف النهائي.
|
وتمنى أن يكون التوفيق حليف لاعبيه، مطالباً الجميع بتوخي الحذر، وعدم الاندفاع للهجوم على حساب الدفاع، والعكس صحيح من آجال الخروج بنتيجة إيجابية من المواجهة المرتقبة، وتحقيق الهدف بالصعود ألى نصف نهائي البطولة الكبيرة.