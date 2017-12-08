الفائز يضرب موعداً مع الريال الجزيرة يتحدى أوراوا بطموح «مربع الأحلام»



تاريخ النشر: السبت 09 ديسمبر 2017 مصطفى الديب (أبوظبي) إنه موعد جديد مع الأحلام.. طموح كبير لمواصلة المسيرة العالمية.. العبور إلى «مربع ذهب» مونديال «أبوظبي 2017».. ياله من روعة أن تعطل «الكمبيوتر الياباني» وتتأهب لخوض «مباراة العمر» مع «عمالقة الملكي».. مشاهد يضعها الجزيرة نصب عينيه عندما يضرب موعداً جديداً مع التاريخ العالمي، بمواجهة أوراوا الياباني بطل آسيا اليوم، في ربع نهائي كأس العالم للأندية المقامة حالياً في ضيافة أبوظبي. تقام المباراة باستاد مدينة زايد الرياضية، بعدما انتقل «فخر أبوظبي» إليها، قادماً من العين، بعد الفوز في اللقاء الافتتاحي على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بهدف حمل توقيع البرازيلي رومارينيو، لقاء اليوم له حسابات خاصة للغاية بالنسبة للجزيرة، حيث إنه بوابة الحلم الكبير بالوصول إلى نصف نهائي البطولة، ومواجهة ريال مدريد بطل القارة العجوز الذي يحلم الجميع باللعب معه.. حلم الجزيرة لن يتحقق إلا بعبور بوابة أوراوا اليوم، وهو الأمر الذي جعل الاستعدادات تنصب على هذا اللقاء فقط، دون التفكير مطلقاً في المحطة المقبلة، فيما يحاول أوراوا تأكيد جدارته بالقمة الآسيوية، فضلاً عن صناعة تاريخ جديد بالصعود إلى نصف نهائي المونديال. ... المزيد