المؤتمر الأوروبي لأطباء الأندية ينطلق في دبي اليوم

دبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ينطلق صباح اليوم المؤتمر الخامس للجمعية الأوروبية لأطباء الأندية، والذي يقام بجامعة محمد بن راشد للعلوم الطبية على مدار يومين، بتنظيم مركز الفيفا الطبي المتميز بدبي، وبالتعاون مع اتحاد الكرة، وذلك في أول مؤتمر يقام خارج القارة الأوروبية.

ويفتتح المؤتمر بداية من التاسعة صباحاً من قبل البروفيسور جون كينج رئيس الجمعية الأوروبية لأطباء الأندية، ويترأس الجلسة الأولى الدكتور ياسين الزرقيني رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد الأفريقي، لمناقشة وضع الطب الرياضي الحالي بمختلف الأندية والمنتخبات وآليات التطوير.

وتستمر المحاضرات بالتوازي بمختلف القاعات لمناقشة مواضيع الإصابات العصبية وتأثير الحرارة والرطوبة على ممارسة الرياضة، وبقية العوامل المناخية مثل البرد والارتفاع وتلوث الجو، ويترأس الجلسة الدكتور جورشاران سنج رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد الآسيوي.

وتستمر الورش الخاصة بعلاج إصابات العضلة الخلفية وتشخيص الإصابات بأشعة الرنين، إلى جانب العلاج بالإبر وتحديد العمر عند اللاعبين الناشئين أثناء الدورات الرسمية التي ينظمها الفيفا، بالإضافة إلى التطرق لموضوع الطب اليدوي لعلاج إصابات العمود الفقري عند الرياضي، ويترأس جلسة نقاش الإصابات العضلية د ريكارد برونا طبيب نادي برشلونة.

وتشهد ورش عمل المؤتمر مشاركة نخبة من الخبراء والمختصين العالميين في المجال الطبي، وذلك على مدار يومين.

وحرصت الجهة المنظمة على إفساح المجال أمام الخبرات المواطنة بالدولة، لتقديم الإضافة، مع فتح المجال أمام مختلف المعنيين بالطب الرياضي بالدولة للحضور المثمر وتحقيق الاستفادة المرجوة من وجود نخبة من الخبراء العالميين، لما يحققه من نتائج إيجابية على مستوى تطوير العمل الطبي بأندية الدولة.