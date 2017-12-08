بني ياس والنصر مفاجأة الدور الثاني

علي معالي (دبي)

شهدت الجولة الأولى من منافسات الدور الثاني للدور التمهيدي لبطولة دوري رجال السلة مفاجأة من العيار الثقيل عندما ألحق بني ياس الهزيمة الأولى بفريق الشارقة متصدر البطولة بنتيجة 67-64 في المباراة التي جمعتهما على صالة نادي الشارقة انتهت أرباعها بنتيجة 15 - 16، و20 - 16، و14 - 20، و18 - 12.

أدار المباراة الدولي محيي الدين خطاب بنجاح، ونجح مدرب بني ياس السوري عماد عثمان في قيادة فريقه بذكاء ليحقق الانتصار على ناديه القديم الذي دربه لسنوات طويلة، وتألق من بني ياس محترفه الأميركي دونالد راي «29 نقطة»، وحسين علي «18 نقطة»، فيما سجل أميركي الشارقة تايلور ويلكير 10 نقاط فقط.

وفي مباراة ثانية فاز النصر على الوصل بفارق أربع نقاط وبواقع «81-77» في المباراة التي جرت بينهما على صالة نادي الوصل، وأدارها الدولي حسن حاجي والدولي عامر سيجري وحمدي غميثو، وعرف النصر كيفية تحقيق انتصاره بنيل لاعبيه الأفضلية في الربعين الأول والرابع «29-22 و18-16»، فيما فشل الوصل في العودة بنتيجة المباراة بعد أن اكتفى بنيل الأفضلية في الفترة الثاني «20-15»، والتعادل في الربع الثالث «19-19». تألق من النصر سعيد عبدالله بتسجيله «29 نقطة»، ومحترفه الأميركي تودو إي بتسجيله «18 نقطة»، فيما ذهب لقب أفضل مسجل للوصل لمحترفه الأميركي رشاد وودز برصيد «15 نقطة». وبنتائج الجولة، حافظ الشارقة على صدارته رغم الخسارة برصيد تسع نقاط، بفارق نقطة واحدة عن النصر وبني ياس الذين تشاركا المركز الثاني مع منح فارق النقاط البالغ «+50» العميد مركز الوصافة على حساب السماوي صاحب فارق «+24»، وحافظ الوصل على مركزه الرابع برصيد سبع نقاط، ليتجمد رصيد شباب الأهلي- دبي عند 4 نقاط. وشكلت مواجهات الجولة، تكراراً للقاءات الفرق الأربعة الشهر الماضي في انطلاق الدور الأول، حين فاز الشارقة على بني ياس «65-53»، والنصر على الوصل «75-73»، خصوصاً أن نظام البطولة يقضي بأن يتكون الدور التمهيدي من ثلاثة أدوار، يتحدد من خلالها هوية الفرق الثلاثة الأولى المتأهلة إلى نصف النهائي، فيما سيجبر الفريقان اللذان يحلان في المركزين الرابع والخامس على خوض دور تكميلي بنظام «بست أوف 3» سيتحدد من خلاله الفريق المكمل لأضلاع المربع الذهبي.