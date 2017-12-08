«أبوظبي 6» يحتفظ بصدارة مونديال زوارق «الفورمولا-1»

أبوظبي (الاتحاد)

توج الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية الرئيس التنفيذي للنادي، الفائزين في الجولة الخامسة «قبل الختامية» والسباق الرئيسي لبطولة العالم لزوارق الفورمولا-1 والتي أقيمت في أبوظبي أمس، بحضور الشيخ زايد بن طحنون بن زايد آل نهيان، وني جيان سفير الصين لدى الدولة، ونيكولو جيرمانو مروج البطولة، وحريز المر بن حريز رئيس اتحاد الرياضات البحرية، وسالم الرميثي مدير عام النادي، وطلال الهاشمي ممثل مجلس أبوظبي الرياضي.

وفاز بلقب الجولة فليب شيب قائد زورق الفريق الصيني 1 والذي صمد طيلة دورات السباق الـ52 في هذا المركز ليتوج بلقب الجولة، وحلت في المركز الثاني النرويجية ميريت ستروموي قائدة الزورق 50 وحل ثالثاً زورق أبوظبي 6 بقيادة أليكس كاريلا.

وشهد السباق دراما مثيرة في الدورة الأولى، والتي تعرض خلالها زورق الفرنسي أموري جوسيمي لحادث انقلاب ما أدى لرفع العلم الأصفر، ليستمر ذلك لأربع دورات كاملة عاد بعدها العلم الأخضر واستئناف السباق، ولتبقى المراكز كما هي حتى الختام، وجاء الأميركي شون تورنتي قائد زورق فيكتوري 4 في المركز الرابع، وحل زورق أبوظبي 5 بقيادة ثاني القمزي في المركز التاسع بينما حل زورق أبوظبي 7 بقيادة راشد القمزي في المركز الحادي عشر.

واحتفظ فريق أبوظبي بصدارة الترتيب العام للبطولة بعد أن قام زورق أبوظبي 6 بقيادة أليكس بتطبيق استراتيجية جمع النقاط مع الوصول إلى منصة التتويج حيث رفع رصيده إلى 70 نقطة، فيما استفاد الفرنسي فيليب شيب من إحراز المركز الأول حيث وصل رصيده إلى 59 نقطة، فيما تراجع السويدي إريك ستارك إلى المركز الثالث برصيد 49 نقطة ليبتعد رسمياً عن المنافسة على اللقب، والذي انحصر بين زورقي أبوظبي وزورق الفرنسي ممثل الفريق الصيني.