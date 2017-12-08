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محمد بن سلطان بن خليفة يتوج الفائزين

«أبوظبي 6» يحتفظ بصدارة مونديال زوارق «الفورمولا-1»
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تاريخ النشر: السبت 09 ديسمبر 2017

أبوظبي (الاتحاد)

توج الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية الرئيس التنفيذي للنادي، الفائزين في الجولة الخامسة «قبل الختامية» والسباق الرئيسي لبطولة العالم لزوارق الفورمولا-1 والتي أقيمت في أبوظبي أمس، بحضور الشيخ زايد بن طحنون بن زايد آل نهيان، وني جيان سفير الصين لدى الدولة، ونيكولو جيرمانو مروج البطولة، وحريز المر بن حريز رئيس اتحاد الرياضات البحرية، وسالم الرميثي مدير عام النادي، وطلال الهاشمي ممثل مجلس أبوظبي الرياضي.

وفاز بلقب الجولة فليب شيب قائد زورق الفريق الصيني 1 والذي صمد طيلة دورات السباق الـ52 في هذا المركز ليتوج بلقب الجولة، وحلت في المركز الثاني النرويجية ميريت ستروموي قائدة الزورق 50 وحل ثالثاً زورق أبوظبي 6 بقيادة أليكس كاريلا.

وشهد السباق دراما مثيرة في الدورة الأولى، والتي تعرض خلالها زورق الفرنسي أموري جوسيمي لحادث انقلاب ما أدى لرفع العلم الأصفر، ليستمر ذلك لأربع دورات كاملة عاد بعدها العلم الأخضر واستئناف السباق، ولتبقى المراكز كما هي حتى الختام، وجاء الأميركي شون تورنتي قائد زورق فيكتوري 4 في المركز الرابع، وحل زورق أبوظبي 5 بقيادة ثاني القمزي في المركز التاسع بينما حل زورق أبوظبي 7 بقيادة راشد القمزي في المركز الحادي عشر.

واحتفظ فريق أبوظبي بصدارة الترتيب العام للبطولة بعد أن قام زورق أبوظبي 6 بقيادة أليكس بتطبيق استراتيجية جمع النقاط مع الوصول إلى منصة التتويج حيث رفع رصيده إلى 70 نقطة، فيما استفاد الفرنسي فيليب شيب من إحراز المركز الأول حيث وصل رصيده إلى 59 نقطة، فيما تراجع السويدي إريك ستارك إلى المركز الثالث برصيد 49 نقطة ليبتعد رسمياً عن المنافسة على اللقب، والذي انحصر بين زورقي أبوظبي وزورق الفرنسي ممثل الفريق الصيني.

وشارك في السباق من فريق أبوظبي ثاني القمزي قائد الزورق 5، وأليكس كاريلا بزورق أبوظبي 6 وراشد القمزي بزورق أبوظبي 7 في أول حضور له في هذه الفئة بالعاصمة، ويشارك أيضاً زوارق الفيكتوري 3 و4 بقيادة أحمد الهاملي وشون تورنتي، وزورقي ماك كروك 11 و12 بقيادة سامي سيليو وفيليب رومز، وزورقا الفريق الصيني 1 و2 بقيادة فيليب شيب وبيتر مورين، وزورقا فريق أتلانتيك 9 و10 بقيادة جرانت تراسك ودوارتي بينيفتي وزوارق الفريق السويدي بقيادة جوناس أندرسون وإريك ستارك وإريك إيدين، وزورقا بليز بيرفورمانس 23 و24 بقيادة باتريك مارزليك وفرانشسكو كانتاندو وزوارق فريق الإمارات 50 و51 و77 بقيادة ميريت ستروموي ومايك سيزومورا وماثيو بيلفيرمان وزورقا مارفيك إف1 بقيادة سيدريك جيدزوين وأموري جوسيم. ... المزيد
     
 

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