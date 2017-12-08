عبدالله عامر (أبوظبي)

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان الشيخ زايد التراثي 2017 - 2018 منافسات اليوم الخامس لجائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن، والتي أقيمت لفئة «الثنايا» مساء أمس على أرضية الميدان الغربي بمنطقة الوثبة في أبوظبي، كما شهد المنافسات جمع غفير من محبي ومتابعي رياضة سباقات الهجن من أبناء دول الخليج.

وحلقت «شواهين» لحمد نهيان العامري مع ناموس أول الأشواط لتفوز بالخنجر و300 ألف درهم، بعد أن قطعت مسافة الـ 5 كلم بزمن قدره 12:40:9 دقيقة، وجاءت في المركز الثاني «أوتار» لعلي سالم بوظفيرة العامري بزمن قدره 12:44:1 دقيقة، وحلت في المركز الثالث «منبعة» لعلي سالم بن صروخ النعيمي بزمن قدره 12:44:5 دقيقة.

وانتزعت «خيرة» لصالح بن نصرة العامري ناموس الشوط الثاني، وخطفت الخنجر و300 ألف درهم، بعد أن قطعت المسافة في توقيت قدره 12:46:0 دقيقة، تاركة المركز الثاني لـ «المسك» لراشد محمد عبدالله بالحب العامري، والتي سجلت 12:46:3، ووصلت في المركز الثالث «الاتحادية» لعلي لاحج الحلامي بتوقيت وقدره 12:50:7 دقيقة. وفي الشوط الثالث الذي خصصت لجائزته الدرع و200 ألف كان الموعد مع «مناور» لمبارك محمد آل سالمين المنصوري، والذي قطع المسافة في توقيت قدره 12:47:4 دقيقة، وجاء «الواصل» لسعيد ناصر بوقبي المنصوري في المركز الثاني الذي سجل زمناً قدره 12:49:5 دقيقة، وحل في المركز الثالث «شاهين» لعبد الله مبارك الجافلة الحميري بتوقيت بلغ 12:50:3 دقيقة.

وفي الشوط الرابع، انتصر «سكر» لعبيد محمد بالضبيعة الكتبي على منافسيه ليكسب الدرع و200 ألف درهم، وقطع المسافة في توقيت قدره 12:51:2 دقيقة، وجاء «شاهين» لثامر سيف ثامر المرر في المركز الثاني، بزمن بلغ 12:53:7 دقيقة، وفي المركز الثالث وصل «مرعب» لسالم راشد حمد النيادي بتوقيت بلغ 12:54:6.