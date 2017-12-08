500 هدف تمطر الشباك في «عاصمة الضباب»

مراد المصري (دبي)

لطالما عرفت العاصمة البريطانية لندن أنها مدينة الضباب التي لا تتوقف فيها الأمطار على مدار العام، لكن يبدو أن المطر ليس الوحيد الذي يهطل بغزارة في «عاصمة الضباب»، بعدما باتت لندن أكثر مدينة في أوروبا تشهد تسجيلاً للأهداف في تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا بمجموع 500 هدف !.

وقدمت لندن العديد من الفرق في المسابقة الأوروبية منها حالياً توتنهام وتشيلسي، مروراً بآرسنال وبقية الفرق، إلى جانب احتضانها المباراة النهائية في أكثر من مناسبة، ليظهر جلياً في الإحصائيات أن الأهداف تنهال في الشباك بغزارة في لندن أيضا، حيث جاء مجموع 500 هدف ليضعها في الصدارة التاريخية للبطولة الأعرق والأشهر على مستوى الأندية.

وتتميز ملاعب الكرة الإنجليزية عموماً ولندن على وجه التحديد بمقاساتها المختلفة نوعاً ما عن بقية الملاعب، إلى جانب الحماس الجماهيري المتواصل على مدار دقائق اللقاء، وامتلاك هذه الفرق نخبة من أفضل لاعبي العالم، بما يجعل الكرة الإنجليزية تملك كل العناصر المتكاملة للمتعة، والبحث دائماً عن تسجيل الأهداف، كما أنه يشجع الفرق الزائرة على التقدم نحو الشباك، نظراً لأسلوب اللعب المفتوح الذي تنتهجه أندية لندن.

وتأتي هذه الإحصائية مع استعادة الأندية الإنجليزية تفوقها الأوروبي، حيث باتت إنجلترا أول دولة تنجح بتقديم 5 فرق منها في الدور الثاني للمسابقة، وللمرة الأولى منذ موسم 2006-2007، نجحت 4 أندية إنجليزية في تصدر ترتيب مجموعاتها في الدور الأول، وهي توتنهام، ومانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي وليفربول، فيما رافقهم تشيلسي كثاني الترتيب في مجموعته.

ولعل توتنهام هو العلامة المميزة في المسابقة هذا العام، حيث عوض خروجه مبكراً في الموسم الماضي، لينجح في حصد 16 نقطة كرصيد يجعله متفائلاً حيث جمع آرسنال نفس العدد من النقاط ليحل وصيفاً في موسم 2005-2006، وجمع مانشستر يونايتد هذا الرصيد ليحصد اللقب في موسم 2007-2008.