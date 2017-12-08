خيول مربط عجمان تخطف الأضواء بـ «هاتريك»

محمد حسن (الشارقة)

خطفت خيول مربط عجمان الأضواء خلال عروض اليوم الأول لمهرجان الشارقة للجواد العربي «الإنتاج المحلي» بنسخته الرابعة عشرة، الذي انطلق أمس الأول بنادي الشارقة للفروسية والسباق، ويختتم اليوم بمنافسات البطولات الذهبية الست. وينظم المهرجان الذي يشارك فيه 285 خيلًا، نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية.

وحققت خيول مربط عجمان المركز الأول ثلاث مرات «هاتريك» خلال أشواط اليوم الأول، ونالت خيول مربط دبي ثنائية، فيما ذهبت بقية الألقاب إلى مربطي البستان والبداير.

وحققت كل من «ع ج بنفسج» لمربط عجمان، و«فريدة البستان» لمربط البستان، أعلى معدل نقاط خلال العروض حيث حققتا 92.2 نطقة لكل منهما، واستهلت الفوز في بداية العروض «فراشة البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، التي أحرزت المركز الأول في القسم (أ) في الشوط الأول المخصص للمهرات بعمر سنة واحدة، ونالت 90.8 نقطة، تاركة المركز الثاني للمهرة «جوليا الهواجر» للدكتور غانم الهاجري التي حصلت على 90.3 نقطة، فيما حلت في المركز الثالث «دجنة» للشيخة عزة بنت سلطان بن محمد القاسمي.

وتصدرت المهرة «ع ج مساري» لمربط عجمان القسم (ب)، محققة 91.8 نقطة ونالت المركز الثاني المهرة «دي غاليه» لمربط دبي برصيد 91.3 نقطة، فيما ذهب المركز الثالث إلى المهرة «دي غرام» وهي أيضاً لمربط دبي وحصلت على 90.8 نقطة.