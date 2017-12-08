250 فارساً في تحدي «ياس» لملاك الإسطبلات الخاصة

أبوظبي (الاتحاد)

ينطلق في السادسة والنصف صباح اليوم، على ميادين قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، سباق ياس لملاك الإسطبلات الخاصة «نجمة واحدة» لمسافة 100 كلم، وسباق الوثبة التأهيلي لمسافة 80 كلم، بتنظيم نادي أبوظبي للفروسية، بالتعاون مع قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، وبالتنسيق مع اتحاد الفروسية، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للفروسية، وبرعاية مهرجان سموه العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويشارك في السباقان 250 فارساً وفارسة، ورصدت 4 سيارات للفائزين بالمراكز الأولى، مقدمة من قرية الإمارات العالمية للقدرة.

وقسمت مسافة السباق لأربع مراحل، وتبلغ مسافة الأولى 40 كلم «اللون الأزرق»، تعقبها فترة راحة لمدة 50 دقيقة، بعدها تنطلق الثانية «اللون الأصفر» لمسافة 25 كلم، تعقبها فترة راحة لمدة 40 دقيقة، بعدها تنطلق الثالثة «اللون الأحمر» لمسافة 19 كلم، تعقبها فترة راحة لمدة 40 دقيقة، لتنطلق المرحلة الرابعة والأخيرة «اللون الأبيض» لمسافة 16 كلم.

ويشترط في سباقي ياس للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم النجمة والمحلي ألا يقل عمر الخيل عن 6 سنوات، وألا يقل وزن الفارس عن 60 كجم، ومعدل نبضات قلب الخيل 64 نبضة في الدقيقة.