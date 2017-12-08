«آر بي تورش» يتوج بلقب سباق بني ياس في «ميدان»

دبي (الاتحاد)

توج الجواد «آر بي تورش» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبإشراف المدرب الفرنسي ايريك ليمارتنيل وبقيادة الفارس الأيرلندي تاج اوشي بطلاً للشوط الرئيس على لقب سباق بني ياس المخصص للخيول العربية الأصيلة (الفئة الثانية) لمسافة 1400 متر، البالغ جائزته المالية 180 ألف درهم، والذي أقيم مساء أول أمس، بمضمار ميدان، وتألف الحفل من 7 أشواط خصصت للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، برعاية جلف نيوز.

وجاء فوز «آر بي تورش» البالغ من العمر 6 سنوات والمنحدر من نسل «تي اتش ريتشي» ناجزاً وبفارق 5.5 طول عن «كاكيت دو بوزل» لعبدالله بخيت سيف مرشد المرر، فيما جاء ثالثاً «بيرننج بريز» لفريق بايرلي، وسجل البطل 1:33:69 دقيقة.

واكتسحت المهرة «ريا» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، وبإشراف دووج واتسون وبقيادة باتريك دوبس، منافسيها في الشوط الأول لمسافة 1400 متر، على لقب أسبوعية بروبارتي البالغ جائزته المالية 150 ألف درهم. وجاء فوز البطلة المتألقة «ريا» والبالغة من العمر سنتين، بفارق 9.75 طول عن «سعادة» لاليساندرو ماركوني، فيما جاءت ثالثة «هارت باور» لدكتور علي رضا، وسجلت البطلة زمناً وقدره 1:26:10 دقيقة وانتزع الجواد «شيس ماستر» لحمدان المنصوري، وبإشراف أحمد بن حرمش، وبقيادة كونور بيسلي جائزة الشوط الثالث لمسافة 1200 متر على لقب سباق اكسبريس، البالغ جائزته 150 ألف درهم.

وجاء فوز «شيس ماستر» بفارق 0.75 طول عن «جنرال لاين» لصالح شاهين الحرمي، فيما جاء ثالثاً «لوريس» لسعيد مصبح المهيري، وقطع البطل المسافة بزمن قدره 1:13:97 دقيقة.